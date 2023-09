Glas Lanmè Antatik frape dosye ki ba, ogmante enkyetid sou enpak chanjman nan klima

By

Kantite glas lanmè ki antoure Antatik te rive nan nivo ki ba anpil pandan sezon fredi a, dapre Sant Nasyonal Done Nèj ak Glas Etazini (NSIDC). Devlopman sa a te soulve enkyetid nan mitan syantis yo konsènan akselere efè chanjman nan klima nan rejyon sid polè a. Diminisyon nan kouvèti glas lanmè a ka gen konsekans terib pou bèt tankou pengwen, ki konte sou glas la pou elvaj ak elve pitit yo. Anplis de sa, rediksyon nan limyè solèy la ki reflete pa glas blan tounen nan espas kontribye nan rechofman planèt la.

Sou 10 septanm, Antatik lanmè glas limit rive nan pik li nan 16.96 milyon kilomèt kare, maksimòm sezon fredi ki pi ba depi dosye satelit yo te kòmanse an 1979. Sa a reprezante yon diminisyon apeprè 1 milyon kilomèt kare konpare ak dosye sezon fredi anvan an te etabli an 1986. NSIDC granmoun aje. syantifik Walt Meier te dekri sa a kòm yon "ane ekstrèm ki kase rekò."

Pandan ke Aktik la te deja fè eksperyans enpak enpòtan nan chanjman nan klima, ak glas lanmè rapidman deteryore nan deseni ki sot pase a, efè yo sou glas lanmè Antatik yo te mwens sèten. Sepandan, chanjman ki sot pase a nan direksyon pou kondisyon ki ba nan rejyon an te ogmante enkyetid nan mitan syantis yo ke chanjman nan klima ka finalman manifeste tèt li nan Antatik.

Yon etid ki te pibliye nan jounal Kominikasyon Latè ak Anviwònman pi bonè mwa sa a te sigjere ke tanperati oseyan chofe, ki te alimenté lajman pa emisyon gaz lakòz efè tèmik imen, ap kontribye nan n bès nan nivo glas lanmè depi 2016. Konklizyon sa a aliman ak nesesite pou diminye lakòz efè tèmik. emisyon gaz pou pwoteje ekosistèm frajil ak rejyon friz nan mond lan.

Plis analiz ak rechèch nesesè pou byen konprann enplikasyon nivo glas lanmè sa yo ki ba nan Antatik, men li enpòtan anpil pou yo pran mezi pou bese chanjman klimatik yo epi redwi enpak negatif sou planèt la.

Reuters