Devwale sot pase kache Antatik la: yon aperçu nan mond lan pèdi

Antatik, tradisyonèlman li te ye pou dezè glas li yo, te revele yon sekrè sansasyonèl nan tan lontan li yo. Syantis yo te itilize obsèvasyon satelit yo ak rada glas yo te dekouvwi yon peyizaj ki te kache anba sifas glas kontinan an. Yo kwè ke gwo espas sa a te pwospere yon fwa ak forè ak rivyè, sa ki endike ke Antatik te yon fwa yon ekosistèm vibran ak biodiverse.

Peyizaj ki fèk dekouvri a detire atravè rejyon Wilkes Land Antatik lès, ki chita bò Oseyan Endyen an. Konparab nan gwosè ak Bèljik oswa eta US nan Maryland, mond kache sa a bay apèsi enpòtan sou istwa jewolojik kontinan an. Dapre chèchè yo, fòmasyon sa yo te soti omwen 14 milyon ane de sa, yon epòk lè Antatik te kòmanse tranzisyon li nan yon domèn glas. Gen kèk espekile ke karakteristik sa yo ta ka dat tounen menm pi lwen, pètèt jiska 34 milyon ane.

Revelasyon monn sa a pèdi mete nan konsantre yon kesyon fondamantal: ki jan Antatik te transfòme soti nan yon abita florissante nan dezè jele nou temwen jodi a? Lè yo etidye rès rivyè yo ak fon yo antere anba glas la, syantis yo kapab mete ansanm yon delè nan chanjman anviwònman an. Konklizyon yo louvri pòt pou konprann enpak glaciasyon ak dekouvwi relasyon konplike ant chanjman nan klima ak divèsite biyolojik.

Pandan plis rechèch ap kontinye nan eksplore nouvo peyizaj sa a, chèchè yo antisipe dekouvèt plis prèv fosilize, ki bay limyè sou flora ak fon ki te domine yon fwa kontinan glas sa a. Lè yo egzamine istwa jeyolojik rich ki kache nan Antatik, syantis yo vize jwenn konesans enpòtan sou sot pase, prezan, ak avni planèt nou an.

Kesyon yo mande anpil

1. Ki jan syantis yo te dekouvri peyizaj kache anba Antatik?

Syantis yo te itilize obsèvasyon satelit yo ak rada glas pou detekte peyizaj ki te antere anba plak glas Antatik la.

2. Ki sa nouvo peyizaj la endike sou tan pase Antatik la?

Peyizaj la, ki te ranpli ak fon ak rivyè ki gen fòm ansyen rivyè, sijere ke Antatik te òganize yon ekosistèm florissante ak rivyè ak forè dè milyon de ane de sa.

3. Ki lè jaden flè sa a te kòmanse fòme?

Yo estime peyizaj la te soti 14 milyon ane de sa, pandan tranzisyon Antatik la nan eta glas li yo. Sepandan, kèk chèchè espekile ke li ka dat tounen menm pi lwen, jiska 34 milyon ane.

4. Kisa dekouvèt sa a revele sou chanjman nan klima ak divèsite biyolojik?

Lè yo etidye rès prezève nan rivyè ak fon, syantis yo ka detèmine enpak glaciasyon an epi jwenn apèsi sou relasyon ki genyen ant chanjman nan klima ak divèsite biyolojik.

5. Kisa syantifik yo espere jwenn apre?

Avèk rechèch k ap kontinye, syantis yo prevwa dekouvri plis prèv fosilize nan Antatik, bay plis apèsi sou ansyen Flora ak fon ki te rete kontinan an.