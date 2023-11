Dekouvèt anprint byen bonè avyè yo bay limyè sou ansyen migrasyon yo

By

Yon dekouvèt inogirasyon nan 27 anprint avyè sou kòt sid Ostrali te bay bonjan apèsi sou evolisyon avyè bonè ak modèl migratwa potansyèl yo. Date nan Kretase Bonè a lè Ostrali te toujou konekte ak Antatik, anprint sa yo se kèk nan pi ansyen ak pi definitivman idantifye tras zwazo nan Emisfè Sid la, estime yo dwe ant 120 ak 128 milyon ane fin vye granmoun.

Kontrèman ak anpil tras zwazo ak fosil ki soti nan peryòd tan sa a, ki se sitou yo te jwenn nan Emisfè Nò a, patikilyèman nan Azi, dekouvèt sa a revele yon seri divès espès zwazo nan Emisfè Sid la toupre Pòl Sid la dè milyon de ane de sa. Konklizyon sa a defi sipozisyon anvan yo epi elaji konpreyansyon nou sou distribisyon avyè bonè.

Anprent pye yo, ki varye nan gwosè soti nan 7 a 14 santimèt (2.75 a 5.5 pous) nan lajè, yo te dekouvri nan Fòmasyon Wonthaggi nan vwazinaj la nan Melbourne. Fòmasyon jewolojik sa a make separasyon Ostrali ak Antatik anviwon 100 milyon ane de sa. Nan epòk sa a, anviwònman polè a te fèt nan yon fon rift ak rivyè trese, fè eksperyans tanperati konjel ak mwa nan fènwa pandan sezon ivè polè.

Prezans tras avyè sa yo sou plizyè nivo stratigrafik sijere aparans renouvlab divès espès zwazo, ki kapab endike fòmasyon sezon pandan ete polè. Li posib ke tras sa yo te kite sou yon wout migratè, kòm zwazo travèse rejyon an.

Nati delika nan zo zwazo ak nati ki lejè nan zwazo tèt yo fè prezèvasyon yo nan dosye fosil la ekstrèmman ra. Se poutèt sa, dekouvèt tren sa yo bay yon opòtinite eksepsyonèl pou etidye ak aprann plis sou avifauna nan tan lontan an.

Rekouvèt remakab sa a swiv yon dekouvèt anvan an 2013, kote yo te jwenn de 105 milyon ane tras zwazo nan Fòmasyon Eumeralla Ostrali a, solidifye pozisyon Ostrali kòm yon sous enpòtan nan premye prèv fosil avyè.

Pandan ke pandemi COVID-19 la te nesesite yon reta nan analiz la nan anprent pye yo, otè prensipal la, Anthony Martin, mete fòs ansanm ak lòt ekspè nan paleontoloji ak jeoloji pou etidye ak entèprete tren yo metikuleu.

Mèsi a syantifik pyonye tankou Martin ak kòlèg li yo, nou kontinye dekouvri endikasyon enpòtan anpil sou mond ansyen an epi jwenn yon konpreyansyon pi pwofon sou evolisyon an byen bonè ak konpòtman nan espès avyè yo. Dekouvèt sa a ajoute yon lòt chapit nan istwa kontinyèl nou an sou evolisyon avyè.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Ki laj mak pye avyè yo dekouvri nan sid Ostrali?

Anprent pye avyè yo te jwenn sou kòt sid Ostrali yo remonte nan peryòd Kretase Bonè, yo estime yo genyen ant 120 ak 128 milyon ane.

2. Poukisa dekouvèt sa a enpòtan?

Dekouvèt sa a enpòtan paske li bay bonjan apèsi sou evolisyon avyè bonè ak konpòtman migratè. Li defye sipozisyon anvan yo sou distribisyon avyè yo pandan Kretase Bonè a epi li elaji konpreyansyon nou sou espès zwazo nan Emisfè Sid la.

3. Ki kote yo te dekouvri mak pye yo?

Yo te jwenn mak pye yo nan Fòmasyon Wonthaggi nan sid Melbourne, Ostrali. Fòmasyon jewolojik sa a make separasyon Ostrali ak Antatik sa gen anviwon 100 milyon ane.

4. Kisa mak pye yo revele sou konpòtman migratè?

Prezans mak pye sa yo sou plizyè nivo stratigrafik sijere yon aparans renouvlab nan zwazo, ki kapab endike fòmasyon sezon pandan ete polè. Sa a sijere ke zwazo yo te ka itilize zòn nan kòm yon wout migratè.

5. Poukisa fosil zwazo yo ra?

Fosil zwazo yo ra akòz nati delika nan zo zwazo ak estrikti ki lejè nan zwazo tèt yo. Konsèvasyon rès yo nan dosye fosil la se bagay ki ra, sa ki fè dekouvèt mak pye sa yo patikilyèman enpòtan pou etid syantifik.