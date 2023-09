Jipitè òganize yon vizitè ki pa nòmal

By

Rezime: Jipitè dènyèman te vizite pa yon objè selès entrigan ki te atire atansyon a nan syantis ak astwonòm. Atik sa a diskite sou arive envite a, siyifikasyon li, ak obsèvasyon yo te fè jiskaprezan.

Jipitè, pi gwo planèt nan sistèm solè nou an, te fè yon vizit espesyal nan men yon objè ke yo kwè ki soti deyò sistèm solè nou an. Envite sa a, ke yo rekonèt kòm yon objè entèstelè, bay syantis yo yon opòtinite ki ra pou yo etidye yon kò selès ki te vwayaje soti nan yon lòt sistèm zetwal.

Objè entèstelè yo se objè ki soti deyò sistèm solè nou an epi ki antre nan rejyon espas nou an. Yo se yon gwo enterè astwonòm paske yo ofri apèsi sou fòmasyon ak konpozisyon objè nan lòt sistèm zetwal yo. Premye objè entèstelè dekouvri, yo te rele 'Oumuamua, te kreye yon ajitasyon nan kominote syantifik la an 2017. Kounye a, li sanble Jipitè te òganize pwòp vizitè entèstelè li yo.

Syantis yo te kapab obsève objè etranj sa a toupre Jipitè lè l sèvi avèk teleskòp ki baze sou tè. Yo te detèmine ke li se yon objè ki sanble ak yon komèt ak yon fòm trè long. Fòm long sa a sanble ak sa ki nan 'Oumuamua, ki sijere ke objè entèstelè yo ka gen divès fòm ak fòm.

Etidye objè entèstelè yo ka ede syantis yo pi byen konprann anviwònman ak kondisyon nan lòt sistèm zetwal yo. Lè yo egzamine konpozisyon objè sa yo, chèchè yo ka rasanble enfòmasyon sou materyèl ki egziste pi lwen pase sistèm solè nou an. Anplis de sa, etidye chemen ak trajectoire objè entèstelè yo ka bay apèsi sou orijin yo ak fòs ki gide mouvman yo atravè espas.

Malgre ke orijin egzak objè entèstelè sa a toujou enkoni, syantis yo kontan anpil pou opòtinite pou yo etidye li pi lwen epi debloke nouvo dekouvèt sou linivè nou an. Lè yo ak anpil atansyon obsève ak analize vizitè sa yo ki ra, syantis yo pran etap nan direksyon pou debouche mistè yo nan Cosmos la.

