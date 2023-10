Robo alg mayetik: Yon solisyon dirab nan polisyon plastik

By

Polisyon plastik te vin tounen yon pwoblèm anviwonman ijan, ak itilizasyon toupatou li mennen nan gwo kantite fatra plastik nan anviwònman akwatik. Plastik sa yo dekonpoze an mikwoplastik ak nanoplastik, ki enjere pa òganis akwatik e ki ka reprezante yon menas pou sante yo ak ekosistèm yo. Pou rezoud pwoblèm sa a, chèchè nan Enstiti Teknoloji Santral Ewopeyen an (CEITEC) nan Brno University of Technology te devlope robo alg mayetik.

Ekip CEITEC te dekore selil alg vèt yo ak ti patikil mayetit, sa ki te kreye robo alg mayetik ki ka kontwole pou filtre plastik ki pi flotant nan dlo yo. Lè w sèvi ak yon jaden mayetik ekstèn, patikil sa yo mikwo/nano-gwosè atire ak kaptire mikroplastik ak nanoplastik. Selil alg yo biodégradables, fasil pou pwodui an mas, ak pri-efikas, sa ki fè yo yon materyèl ideyal pou kreye ti robo sa yo.

Premye tès yo te montre rezilta pwomèt. Robo alg mayetik yo te byen kaptire tou de mikroplastik ak nanoplastik ak efikasite retire segondè. Menm apre plizyè sik lave plastik yo te kaptire yo, robo yo te kenbe efikasite yo. Yo ka resikle pou plis itilize pa senpleman ajoute yon rad fre nan mayetit.

Pandan ke etid la toujou nan etap inisyal la, chèchè yo kwè ke robo alg mayetik sa yo ta ka potansyèlman itilize nan anviwònman dlo sale san okenn enpak sou mouvman yo. Sepandan, plis etid yo bezwen pou konprann biodégradabilite ak alontèm efè anviwònman nan nanopartikul sa yo epi asire yo pa mennen nan nenpòt pwoblèm toksisite.

An jeneral, devlopman robo alg mayetik ofri yon solisyon dirab pou atake polisyon plastik nan anviwònman akwatik. Lè l sèvi avèk materyèl ekolojik-zanmitay ak kontwòl mayetik, ti ​​janitor sa yo ka efektivman retire mikroplastik ak nanoplastik, diminye mal yo nan lavi maren ak ekosistèm.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki jan robo alg mayetik retire mikroplastik ak nanoplastik?

Robo alg mayetik yo se patikil mikwo/nano-gwosè ki fèt pa dekorasyon selil alg vèt ak nanopartikil mayetit. Selil alg sa yo atire mikroplastik ak nanoplastik akòz chaj elektwostatik negatif yo, efektivman kaptire ak retire yo nan dlo a.

Èske yo ka resikle robo alg mayetik?

Wi, robo alg mayetik yo ka resikle. Apre yo fin kaptire plastik yo, robo yo ka lave pou retire polyan yo. Malgre ke yon ti kantite kouch mayetit la ka lave lwen, robo yo kenbe efikasite kaptire yo menm apre plizyè sik lave. Lè sa a, yo ka kouvwi ak mayetit fre epi itilize ankò.

Èske robo alg mayetik zanmitay anviwònman an?

Wi, robo alg mayetik yo zanmitay anviwònman an. Selil alg yo itilize pou kreye robo sa yo biodégradables epi yo fasil pou pwodui an mas. Anplis de sa, nanopartikil mayetit yo konsidere kòm biokonpatib epi yo ka fasilman kolekte nan fen pwosesis la, asire ke pa gen okenn patikil ki rete kontamine dlo a.

[Atik orijinal] (https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)