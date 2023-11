Devwale vag yo misterye vakabon: Insights soti nan AI ak done Oseyan

By

Vag vakabon, depi lontan konsidere kòm mit yon maren, finalman te pwouve yo dwe reyèl epi yo ka trè destriktif. An 1995, premye vag vakabon ki te janm mezire te frape platfòm lwil Nòvejyen Draupner, sa ki te bay prèv syantifik sou egzistans yo. Depi lè sa a, chèchè nan University of Copenhagen ak University of Victoria te etidye vag kolosal sa yo anpil.

Lè yo pwofite pouvwa entèlijans atifisyèl (AI) epi analize done ki soti nan wotè vag ak eta lanmè ki gen plis pase 700 ane, chèchè yo te dekouvri yon modèl matematik ki ka predi ensidan vag vakabon. Konesans zouti sa a gen potansyèl pou amelyore siyifikativman mezi sekirite nan anbake.

Kontrèman ak kwayans anvan yo ke vag vakabon yo te fòme pa yon vag konbine avèk yon lòt, chèchè yo te dekouvri ke kòz ki pi dominan se yon fenomèn ki rele "sipèpozisyon lineyè." Sa rive lè de sistèm vag kwaze youn sou lòt epi ranfòse youn lòt, sa ki lakòz kreyasyon vag menmen. Konesans sa a, li te ye pou syèk, kounye a sipòte pa done anpirik.

Algorithm chèchè yo devlope se yon zouti ki gen anpil valè pou endistri anbake, ki navige apeprè 50,000 bato kago atravè lemond. Konpayi transpò yo ka itilize algorithm pou evalye risk pou yo rankontre vag danjere sou wout yo planifye. Lè yo idantifye konbinezon "pafè" faktè ki ogmante risk la, yo ka chwazi wout altènatif pou evite danje potansyèl yo.

Sa ki enpòtan, algorithm chèchè yo ak rechèch yo transparan ak piblikman disponib. Aksesibilite sa a pèmèt otorite piblik yo, sèvis meteyo yo, ak lòt pati ki enterese yo kalkile pwobabilite pou vag vakabon yo efektivman.

Etid la pa sèlman mete aksan sou pouvwa AI nan debouche fenomèn konplèks, men tou montre kijan teknoloji ka amelyore konpreyansyon nou sou evènman natirèl yo. Avèk kapasite pou predi vag vakabon, konpayi transpò yo ka pi byen prepare ak anpeche ensidan katastwofik sou lanmè. Rechèch la make yon etap enpòtan nan pwoteje endistri maritim la ak pwoteje lavi moun.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Ki sa ki vag vakabon?

Vag vakabon, ke yo rele tou vag mons, se vag ekstrèmman gwo ak destriktif ki ka rive nan oseyan an. Yo siyifikativman pi wo pase vag ki antoure yo epi yo ka reprezante yon menas grav pou bato ak estrikti lanmè.

Ki jan chèchè yo predi ensidan an nan vag vakabon?

Sèvi ak entèlijans atifisyèl ak analize done ki soti nan plis pase yon milya vag, chèchè yo te devlope yon modèl matematik ki ka predi chans pou fòmasyon vakabon. Yo konsidere plizyè faktè tankou wotè vag, eta lanmè, pwofondè dlo, ak enfòmasyon batimetrik pou detèmine risk pou yo rankontre yon vag vakabon nan yon kote ak yon tan espesifik.

Ki sa ki kòz prensipal la nan vag vakabon?

Kontrèman ak kwayans anvan yo, kòz ki pi dominan nan vag vakabon se yon fenomèn ki rele "sipèpozisyon lineyè." Sa rive lè de sistèm vag kwaze youn sou lòt epi ranfòse youn lòt, sa ki lakòz fòmasyon nan vag ki pa nòmal.

Ki jan algorithm la ka benefisye endistri anbake a?

Algorithm chèchè yo devlope pèmèt konpayi anbakman yo evalye risk pou yo rankontre vag vakabon sou wout yo planifye. Lè w idantifye konbinezon faktè ki ogmante risk la, yo ka chwazi wout altènatif, pou asire vwayaj maritim ki pi an sekirite.

Èske algorithm ak rechèch la disponib piblikman?

Wi, tou de algorithm la ak rechèch yo disponib piblikman. Otorite piblik yo, sèvis metewolojik, ak lòt pati ki enterese yo ka jwenn aksè nan algorithm la epi itilize li pou kalkile pwobabilite pou rankontre vag vakabon nan kote ak peryòd espesifik. Transparans sa a ankouraje kolaborasyon ak avansman nan sekirite maritim.