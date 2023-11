Nouvo apèsi sou vag vakabon: Devwale mistè monstr maritim yo

Depi lontan konsidere kòm pa gen anyen plis pase lejand sèlman, egzistans la nan vag vakabon masiv kounye a te konfime pa syantis atravè itilizasyon entèlijans atifisyèl. Chèchè nan University of Copenhagen ak University of Victoria te analize yon valè de 700 ane nan done vag, ki gen ladann plis pase yon milya vag, yo devlope yon modèl matematik ki ka predi ensidan an nan bèt maritim destriktif sa yo. Dekouvèt zouti sa a gen potansyèl pou amelyore anpil sekirite nan anbake.

Vag vakabon, souvan konsidere kòm folklò maren, te vin tounen yon reyalite byen mèb lè yon vag kolosal 26-mèt-wotè frape platfòm lwil Draupner nan an 1995, bay premye prèv verifye nan egzistans yo. Depi lè sa a, vag koken sa yo te kaptire atansyon chèchè yo, ki mennen nan etid vaste yo konprann orijin yo ak konpòtman yo. Kounye a, metòd AI te jwe yon wòl esansyèl nan debouche mistè vag vakabon yo, sa ki pèmèt devlopman yon modèl prediksyon ki ka evalye risk pou yo rankontre vag kolosal sa yo nan lanmè.

Modèl chèchè yo kreye konbine divès done oseyan, ki gen ladan enfòmasyon sou mouvman vag, eta lanmè, pwofondè dlo, ak batimetri. Kòm yon eleman enpòtan nan analiz yo, yo te itilize done ki soti nan boue ki sitiye atravè 158 sit diferan, ki ofri yon dosye kontinyèl sou wotè vag ak eta lanmè. Lè yo aplike teknik aprantisaj machin nan gwo seri done sa a, chèchè yo te byen idantifye kòz ki kache nan vag vakabon yo epi yo te transfòme rezilta yo nan yon algorithm ki baze sou ekwasyon.

Etid la te chanje fondamantalman fason syantis yo wè orijin vag vakabon yo. Pandan ke teyori anvan yo santre sou yon vag absòbe enèji nan yon lòt, sa ki lakòz yon vag masiv, chèchè yo te dekouvri ke "sipèpozisyon lineyè" se mekanis prensipal ki kondwi manifestasyon vag ekstraòdinè sa yo. Fenomèn sa a, ke yo rekonèt depi ane 1700 yo, rive lè de sistèm vag kwaze, sa ki anplifye efè youn lòt pou yon peryòd kout.

Etid dènye kri sa a non sèlman fè limyè sou egzistans vag vakabon, men tou etabli yon apwòch inogirasyon nan rechèch syantifik. Atravè entegrasyon entèlijans atifisyèl, chèchè yo te exploiter pouvwa machin yo pou dekouvri modèl kache epi kominike yo nan fòm yon ekwasyon ki kenbe bonjan konesans pou envestigasyon nan lavni.

FAQ:

K: Ki sa ki vag vakabon?

A: Vag vakabon yo trè gwo ak vag oseyanik inatandi ki ka lakòz gwo domaj nan bato, foraj lwil oliv, ak lòt estrikti maritim.

K: Ki jan syantis yo te itilize entèlijans atifisyèl nan etidye vag vakabon?

A: Syantis yo te itilize metòd AI, ki gen ladan regression senbolik, pou analize gwo kantite done vag epi idantifye faktè kozatif dèyè fòmasyon vag vakabon.

K: Ki sa ki te kwayans tradisyonèl sou kòz vag vakabon yo?

A: Li te deja kwè ke vag vakabon rezilta nan fizyon an nan de vag, kote yon vag te vòlè enèji nan lòt la.

K: Ki sa chèchè yo dekouvri sou kòz prensipal fòmasyon vakabon?

A: Chèchè yo te jwenn ke faktè dominan nan materyalizasyon vag vakabon se yon fenomèn ki rele "sipèpozisyon lineyè," ki rive lè de sistèm vag ranfòse youn ak lòt pandan yon entèseksyon.