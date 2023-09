Kapsil NASA an reyisi retounen pi gwo echantiyon astewoyid sou Latè

By

Yon kapsil Nasa te ateri avèk siksè tounen sou tè a nan yon dezè nan Utah nan Amerik la apre yon odyssey espas sèt ane. Kapsil la te pote ak li pi gwo echantiyon yon astewoyid moun te janm kolekte. Sa a se yon devlopman enteresan pou syantis yo kòm etidye echantiyon sa yo ka bay yon pi bon konpreyansyon sou fòmasyon nan sistèm solè nou an ak ki jan Latè te vin tounen yon planèt abitab.

Sond Osiris-Rex, ki te lanse an 2016, te ateri sou astewoyid yo te rele "Bennu" an 2020. Li te jere kolekte apeprè 9 ons (250 gram) pousyè sou sifas wòch astewoyid la. Syantis yo te espere kolekte omwen yon tas debri nan astewoyid ki gen anpil kabòn. Japon se sèl lòt peyi ki te pote echantiyon astewoyid, epi li te retounen sou yon ti kiyè pousyè.

Menmsi kantite pousyè astewoyid yo pote tounen piti, Nasa kwè li pral "ede nou pi byen konprann kalite astewoyid ki ka menase Latè" epi li pral fè limyè sou "pi bonè istwa sistèm solè nou an." Misyon sa a gen gwo siyifikasyon istorik paske li reprezante pi gwo echantiyon retounen depi wòch lalin Apollo.

Desandan final la nan kapsil Osiris-Rex nan atmosfè Latè a te byen kontwole akòz risk ki enplike. Kapsil la te fè yon siksè aterisaj mou nan yon seri tès militè nan nòdwès Utah. Li te vwayaje apeprè 4 milya mil (6.2 milya kilomèt) anvan li te retounen sou Latè.

Echantiyon an pral transpòte nan Nasa Johnson Space Center nan Houston, kote li pral egzamine epi divize an pi piti espesimèn pou analize pa syantis atravè mond lan. Premye rezilta etid echantiyon sa yo dwe anonse nan yon konferans pou laprès 11 oktòb.

Astewoyid tankou Bennu gen potansyèl pou bay bonjan apèsi sou fòmasyon ak evolisyon sistèm solè nou an. Yo te rete relativman san chanjman pou dè milya de ane epi yo ka te delivre materyèl òganik, tankou dlo, sou Latè nan tan lontan an, kontribye nan devlopman nan lavi sou planèt nou an. Konprann konpozisyon astewoyid tankou Bennu ta ka enpòtan anpil pou eksplorasyon nan lavni ak itilizasyon resous yo.

Sous:

– Espas.com

– NASA.gov