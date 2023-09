Astronot NASA Frank Rubio fikse pou selebre yon ane nan espas

By

Astronot NASA Frank Rubio se sou wout pou l konplete yon fe istorik: pase yon ane antye nan espas. Pandan l ap pwoche 365 jou misyon li a, Rubio te pale ak repòtè Estasyon Espas Entènasyonal la sou eksperyans li yo ak sou enpòtans modèl wòl li yo.

Pandan entèvyou a, Rubio te rekonèt konseye yo nan militè a ak nan NASA ki te ede l 'rive nan pozisyon li ye kounye a. Li te mete aksan sou nesesite pou moun, espesyalman gason ak fanm, kanpe epi yo dwe modèl pou jèn jenerasyon yo. Rubio ensiste sou enpòtans pou montre efò, yon atitid pozitif, admèt erè, ak demontre rezistans pou enspire lòt moun.

Misyon Rubio a, okòmansman te planifye pou sis mwa, te pwolonje nan yon ane akòz yon fonksyone byen nan veso espasyèl ki te egzije rive nan yon ranplasman machin Soyuz. Malgre ke li te manke evènman enpòtan nan fanmi an, Rubio te rete pozitif epi konsantre sou misyon an nan men yo. Li te diskite sou defi ki genyen nan travay nan anviwònman an ki pa padone nan espas ak devouman ki nesesè pou fè devwa li yo.

Anplis rete rekò li nan espas, Rubio te konplete yon seri eksperyans syantifik, ki gen ladan etidye rekòlte tomat, robo otonòm, ak etid mikrogravite nan bul. Li te fè tou twa pwomnad espasyèl enpòtan pou amelyore sistèm kouran Estasyon Espas Entènasyonal la.

Avèk yon dat aterisaj espere nan 27 septanm, Rubio pral rantre nan ran yo nan sèlman sèt moun ki te pase plis pase yon ane nan espas. Reyalizasyon li depase rekò anvan 355 jou astronot NASA Mark Vande Hei te etabli. Sèl lòt moun ki te depase 365 jou nan espas yo se te kosmonaut Sovyetik pandan vizit nan estasyon espasyal Mir.

Apre yo fin reyini ak fanmi li, Rubio te eksprime antisipasyon li pou silans ak lapè nan lakou li. Lè li te viv nan ron konstan nan machin sou ISS la, li gade pou pi devan pou jwi trankilite nan lanati sou Latè.

Sous: Space.com