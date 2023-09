Twou Nwa k ap vire yo dechire ki antoure disk gaz yo, ki eksplike konpòtman dramatik kwazar yo.

Chèchè nan Northwestern University te fè simulation 3D wo rezolisyon ki revele ki jan twou nwa k ap vire dechire espas-tan ki antoure a, sa ki lakòz destriksyon vyolan disk gaz yo konnen kòm disk akresyon. Fenomèn sa a gen yon enpak enpòtan sou konpòtman kèk nan objè ki pi klere nan syèl la lannwit, tankou kwazar.

Nan simulation yo, chèchè yo te jwenn ke bag enteryè a nan disk akresyon an premye devore pa twou nwa a, kite dèyè yon espas. Lè sa a, debri ki soti nan subdisk deyò a koule nan espas sa a, ranpli li, epi pwosesis la repete. Etonan, sik sa a manje-ranpli-manje rive nan kèk mwa, anpil pi vit pase te panse deja.

Dekouvèt sa a ede eksplike varyasyon radikal yo obsève nan kwaza yo, ke yo kwè se rezilta nan entèraksyon ki genyen ant twou nwa ak disk akresyon plen gaz yo. Teyori klasik akresyon disk te gen difikilte pou eksplike chanjman rapid yo obsève nan kwaza, men simulation yo bay yon eksplikasyon potansyèl. Ekleraj la ak gradyasyon nan kwazar yo konsistan avèk destriksyon nan pati enteryè a nan disk akresyon an.

Jiska kounye a, chèchè yo te sipoze ke disk akresyon yo te lòd ak aliyen ak wotasyon nan twou nwa a. Sepandan, simulation yo sijere ke disk sa yo aktyèlman pi ajite ak sal. Dinamik gaz yo, jaden mayetik, ak relativite jeneral jwe yon wòl enpòtan nan konpòtman disk akresyon an.

Simulasyon yo demontre ke efè trennen ankadreman twou nwa k ap vire a lakòz tout disk la tranble, menm jan ak yon jiroskop. Sa a deformation disk la, ki mennen nan kolizyon ant patikil gaz ak kreyasyon an nan chòk klere ki kondwi materyèl nan direksyon twou nwa a. Evantyèlman, rejyon ki pi entim nan disk la kase apa de rès la, sa ki lakòz evolisyon endepandan nan subdisk.

Rejyon an chire, kote subdisk enteryè ak ekstèn yo dekonekte, se kote foli manje a kòmanse. Wotasyon twou nwa a konkirans ak friksyon ak presyon nan disk la, sa ki lakòz disk anndan ak ekstèn fè kolizyon. Disk eksteryè a raze kouch ki gen kapasite anndan an, pouse li anndan an. Gravite twou nwa a Lè sa a, rale gaz soti nan rejyon an deyò pou ranpli rejyon enteryè a.

Nouvo konpreyansyon sa a sou dinamik disk akresyon yo ak twou nwa yo fè limyè sou konpòtman kwaza yo, espesyalman kwazar ki chanje aparans ki sanble limen ak etenn sou peryòd tan kout. Sik rapid manje-ranpli-manje yo obsève nan simulation yo aliman ak chanjman ki pi rapid yo wè nan kwazar sa yo.

Plis rechèch sou konpòtman konplèks twou nwa yo ak disk akresyon yo pral ede astwonòm yo pi byen konprann objè ak fenomèn ki pi ekstrèm nan linivè a.

Sous:

– Inivèsite Nòdwès

– Etid ki te dirije pa Nick Kaaz, Northwestern University