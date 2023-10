Analize Konpòtman Onn nan tan ki varye medya yo

By

Yon etid resan fè pa chèchè nan University of Eastern Fenlann ak Tampere University te eksplore konpòtman an nan vag nan medya ki varye tan. Lè yo konsidere ke vitès yon vag ka varye ak tan, chèchè yo devlope sa yo rele yon ekwasyon vag akselere. Ekwasyon sa a pran an kont efè relativistik e li gen enplikasyon pou divès fenomèn.

Nan etid yo, chèchè yo te dekouvri ke ekwasyon vag akselere a pèmèt sèlman solisyon kote tan ap koule pi devan, etabli yon direksyon ki byen defini nan tan oswa yon "flèch nan tan." Pandan ke direksyon tan an souvan detèmine pa ogmante entropi, rechèch sa a montre ke menm nan nivo a nan patikil sèl, gen yon direksyon fiks nan tan.

Kad la prezante nan etid la tou rezoud deba ki depi lontan ke yo rekonèt kòm konfli Abraram-Minkowski. Li adrese kesyon sa k ap pase nan momantòm limyè a lè li antre nan yon mwayen. Chèchè yo te jwenn ke, dapre pèspektiv vag la, pa gen okenn chanjman nan momantòm.

Anplis de sa, ekwasyon vag akselere a pèmèt pou modèl analyse vag nan materyèl ki varye tan. Sa a se patikilyèman enpòtan paske li pèmèt etid la nan sitiyasyon ki te deja aksesib sèlman atravè simulation nimerik. Rechèch la bay tou apèsi sou fenomèn tankou konpòtman vag nan kristal tan fotonik dezòd, kote konsèvasyon enèji lokalman vyole akòz espas-tan koube ki gen eksperyans nan vag la.

Etid sa a gen enplikasyon enpòtan pou divès domèn, ki gen ladan efè optik chak jou, tès laboratwa nan relativite jeneral, ak jwenn yon konpreyansyon pi fon nan direksyon an pi pito nan tan.

