Nanophotonic Electron Accelerators: Miniaturizing Patikil Akseleratè

Yon ekip chèchè te fè pwogrè enpòtan nan direksyon pou miniaturize akseleratè patikil pa devlope akseleratè elèktron nanofotonik. Nouvo akseleratè sa yo, ki se gwosè yon chip òdinatè, itilize lazè pou ogmante rapidman vitès elektwon yo. Akselerasyon siksè nan elektwon lè l sèvi avèk yon aparèy nano pote nou pi pre posiblite pou radyoterapi dirèk entèn ak itilizasyon andoskop nan lavni.

Akseleratè patikil yo se zouti esansyèl nan divès endistri, domèn rechèch, ak sektè medikal la. Sepandan, machin sa yo anjeneral gwo epi yo mande pou yon kantite siyifikatif espas. Itilizasyon akselerasyon ki baze sou lazè nan yon nanostruktur fotonik ofri yon altènatif mikwoskopik ki ka redwi anpil pri ak gwosè aparèy.

Jiska kounye a, pa te gen okenn prèv konklizyon nan pwogrè enèji sibstansyèl nan akseleratè elèktron nanofotonik. Sepandan, yon ekip fizisyen lazè nan Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) te demontre avèk siksè premye akseleratè elèktron nanofotonik la. Reyalizasyon sa a te kowenside ak yon dekouvèt menm jan an pa kòlèg nan Stanford University.

Akseleratè nanofotonik sa yo ekstrèmman ti, ak estrikti ki mezire sèlman kèk nanomèt nan gwosè. Chèchè yo te kapab mezirab akselere elektwon nan estrikti sa yo lè l sèvi avèk pulsasyon lazè ultrashort. Pandan ke sa a ta ka sanble tankou yon reyalizasyon modès, li se yon etap enpòtan nan domèn fizik akseleratè.

Objektif final la se kontinye ogmante enèji ak elektwon aktyèl yo nan lòd yo fè akseleratè patikil sou yon chip apwopriye pou aplikasyon medikal. Pou reyalize sa, chèchè yo ap bezwen elaji estrikti yo oswa mete plizyè chanèl akote youn ak lòt.

Kòlèg yo nan Inivèsite Stanford yo ap travay tou sou reyalizasyon "Accelerator on a chip" an kolaborasyon ak ekip FAU. Se Gordon ak Betty Moore Foundation ki finanse efò konjwen an.

Sous:

"Fizikisyen lazè yo te reyisi akselere elektwon lè l sèvi avèk yon aparèy nano" - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

"Akselere elektwon ak teknoloji adopte nan rechèch fizik patikil" - Stanford University