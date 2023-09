Èske gen yon nevyèm planèt kache nan sistèm solè nou an?

By

Prèv curieux parèt pou egzistans yon nevyèm planèt nan sistèm solè nou an, dapre yon etid ki te pibliye nan The Astronomical Journal. Papye a eksplore òbit spesifik objè ki nan Kuiper Belt byen lwen, yon rejyon ki gen fòm disk pi lwen pase Neptune ki se lakay yo nan planèt tinen ak anpil Objè Trans-Neptunian (TNO). Pandan ke te gen reklamasyon anvan konsènan egzistans lan nan yon nevyèm planèt ki baze sou obsèvasyon nan TNO yo tankou Sedna, nouvo rechèch sa a prezante yon pèspektiv diferan.

Etid la sijere ke òbit trè inik ak long Sedna a, ansanm ak òbit yo enkline nan lòt TNO yo, ka eksplike pa prezans nan yon planèt ki menm gwosè ak Latè. Simulasyon sou òdinatè yo endike ke planèt ipotetik sa a ta bezwen 1.5-3 fwa mas Latè epi li ta dwe lokalize 250-500 fwa distans ant Latè ak solèy la. Òbit li a ta enkli tou pa 30 ° nan plan sistèm solè a, yon fenomèn refere yo kòm "Senaryo Planèt Kuiper Belt."

Dekouvèt yon planèt ki menm gwosè ak Latè nan sistèm solè deyò a ta gen enplikasyon pwofon pou syans planetè. Li ta mande yon reevalyasyon nan definisyon an nan yon planèt, potansyèlman etabli yon nouvo klas nan planèt yo. Anplis de sa, teyori fòmasyon sistèm solè ak devlopman planèt ta bezwen revizyon.

Teyori a ka teste lè w chèche yon gwoup TNO nan apeprè 150 fwa distans ant Latè ak solèy la. Deteksyon an nan objè sa yo ta sèvi kòm prèv pou egzistans nevyèm planèt la. Menm dekouvèt kèk nouvo TNO ta ka revolisyone konpreyansyon nou sou orijin sistèm solè a.

An konklizyon, posibilite pou yon nevyèm planèt nan sistèm solè nou an prezante yon avni sezisman pou plis eksplorasyon ak re-evalyasyon konesans nou nan rive deyò nan katye selès nou an.

