Aktivite vòlkanik sou penensil Kamchatka Larisi a

Nan mitan mwa Oktòb 2023, yo te wè vòlkan vwazen yo sou Penensil Kamchatka Larisi a te eklate atravè yon imaj ki te kaptire pa Operational Land Imager (OLI) sou Landsat 8. Imaj la revele stratovolkan Klyuchevskoy, ki se pi wo vòlkan aktif nan Eurasia. plum gaz, vapè, ak sann nan direksyon nòdès la. Fòm konik klè mòn lan ak pen k ap monte li yo jete lonbraj sou nèj ki antoure a, sa ki kreye yon sans de twa dimansyon.

Byen bonè nan mwa jen 2023, Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) te rapòte kòmansman eripsyon Strombolian nan Klyuchevskoy. An jiyè, yon nouvo koule lav te detekte sou flan sidès li. Vòlkan an te kontinye fè eksperyans eripsyon eksplozif, ki te lakòz divès kantite sann yo te voye nan atmosfè a. Kòd koulè avyasyon an te elve nan zoranj pafwa akòz sann yo ak emisyon gaz. Ki mennen jiska kaptire imaj la, aktivite nan Klyuchevskoy entansifye, ak ogmante koule lav ak materyèl enkandesan tire jiska 300 mèt pi wo a Rim nan kratè.

Yon lòt vòlkan, Bezymianny, te emèt tou yon volkan pandan tan sa a. Sepandan, li pi difisil pou fè distenksyon ant nan imaj la akòz yon bank nwaj. Nan dat 16 oktòb, KVERT te obsève yon ogmantasyon nan aktivite nan Bezymianny, ki gen ladan lavalas debri ak sann yo te soufle anviwon 70 kilomèt nan nòdès vòlkan an.

Penensil Kamchatka a li te ye pou aktivite vòlkanik li yo, yo te lakay yo nan plis pase 300 vòlkan. Ranje a Klyuchevskaya, ki montre nan imaj la, se patikilyèman tendans nan dram jewolojik. Foto yon astronot te pran nan Estasyon Espas Entènasyonal la tou te kaptire siy eripsyon ki sot pase nan tou de volkan Klyuchevskoy ak Bezymianny.

Sous: imaj NASA Earth Observatory pa Wanmei Liang, lè l sèvi avèk done Landsat ki soti nan US Jeological Survey. Istwa pa Lindsey Doermann.