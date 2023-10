NASA Kolabore ak ESA pou Devlope Kamera Avanse pou Misyon Artemis

By

Plan NASA yo pou yon retounen triyonfan sou lalin lan ap pran momantòm, ak yon nouvo kamera ki fèt espesyalman pou astwonòt yo pran imaj sansasyonèl nan espas. Kamera Linè Inivèsèl Handheld (HULC) ap devlope an kolaborasyon ak Ajans Espas Ewopeyen an (ESA) pou misyon Artemis III k ap vini an, ki pwograme pou Desanm 2025.

Pou asire pèfòmans optimal, kamera a pral bati pa repurposing off-etajè kamera pwofesyonèl kò yo. Li pral prezante lantiy dènye modèl ak sansiblite limyè ekstraòdinè, sa ki pèmèt astwonòt pran imaj nan kondisyon limyè dirèk ak ba. Lè li adopte yon konsepsyon mirrorless, kamera a pwofite kapasite eksepsyonèl ba limyè ak ranje dinamik yo jwenn nan pi bon kamera miwa ki disponib sou mache a.

Tès ki sot pase yo te demontre potansyèl fòmidab kamera a, similye kondisyon ekleraj linè nan divès anviwònman tankou gwo twou wòch nwa ak plenn pousyè. Evalyasyon sa yo te bay chèchè yo bon konprann pou amelyore pèfòmans li pi lwen.

NASA te fè plizyè modifikasyon pou adapte kamera konsomatè a ak anviwònman espas. Yo te ajoute yon dra pwoteksyon tèmik pou pwoteje kamera a kont frèt ekstrèm nan espas, ki ka tonbe nan tanperati ki ba ke -328 ° F / -200 ° C. Dra sa a pral pwoteje tou kamera a kont pousyè linè, li te ye pou nati abrazif li yo ak potansyèl pou domaje ekipman yo. Anplis de sa, bay defi yo poze nan fonksyone bouton kamera ak gan ankonbran, NASA te reamenaje koòdone a, enkòpore pi gwo bouton ak limite kantite opsyon pou amelyore fasilite nan itilizasyon.

Youn nan karakteristik yo ki pi remakab nan kamera a se kapasite avanse videyo li yo. Astwonòt yo pral anrejistre aktivite eksplorasyon yo ak Liv Elektwonik jaden ESA a, sa ki pèmèt enstriktè jeoloji yo swiv ak sipòte ekipaj la an tan reyèl. Zouti sa a amelyore kolaborasyon syantifik ak dokimantasyon pandan pwomnad jewolojik.

An konparezon ak misyon Apollo anvan yo, ki te itilize kamera Hasselblad mekanik ak kapasite limite, misyon Artemis la gen pou objaktif pou ogmante siyifikativman kantite kontni vizyèl te kaptire. Pou idantifye lantiy ki pi apwopriye pou misyon an, ekip la te aktivman eksplore opsyon, ki gen ladan lantiy macro ak jaden flè.

Devlopman nan Handheld Inivèsèl Kamera Linè a reprezante yon avansman enteresan nan eksplorasyon espas, ki pwomèt pou bay apèsi san parèy sou sifas lalin lan. Kolaborasyon ant NASA ak ESA montre efò entènasyonal pou pouse fwontyè konesans imen ak elaji konpreyansyon nou sou linivè a.

Kèk kesyon ak tout repons

1. Ki sa ki Handheld Universal Lunar Kamera (HULC)?

Handheld Universal Lunar Camera (HULC) se yon kamera ki devlope pa NASA ak Ajans Espas Ewopeyen an (ESA) pou astwonòt pran imaj pandan misyon espasyèl yo, patikilyèman misyon Artemis III ki te planifye pou Desanm 2025.

2. Ki jan HULC a diferan de kamera lalin anvan yo?

Kontrèman ak kamera lalin anvan yo, HULC a reyini soti nan kò kamera pwofesyonèl off-etajè ak enkòpore lantiy dènye modèl yo. Li fèt yo dwe san miwa, ki pèmèt li briye nan tou de kondisyon limyè dirèk ak ba. Anplis de sa, HULC a gen ladann modifikasyon pou akomode kontrent espas, tankou pwoteksyon tèmik ak yon koòdone fasil itilizatè pou astwonòt ki mete gan.

3. Ki modifikasyon yo te fè nan HULC a?

NASA te ajoute yon kouvèti tèmik pwoteksyon pou pwoteje kamera a kont frèt ekstrèm nan espas ak pousyè linè, ki ka lakòz domaj. Koòdone a te reamenaje tou ak pi gwo bouton ak mwens opsyon pou fasilite operasyon ak gan ankonbran.

4. Ki kapasite videyo HULC a?

HULC a gen kapasite videyo avanse ki pèmèt astwonòt dokimante aktivite eksplorasyon yo an tan reyèl. Se videyo sa a transmèt bay enstriktè jeoloji ki ka bay sipò an dirèk ak analiz nan sal syans la.

5. Ki jan HULC kontribye nan eksplorasyon espas?

Devlopman HULC reprezante yon avansman enpòtan nan eksplorasyon espas lè li pèmèt astwonòt yo pran imaj ak videyo bon jan kalite sou sifas lalin lan. Done sa yo pral bay bonjan enfòmasyon epi kontribye nan konpreyansyon nou sou anviwònman linè a.