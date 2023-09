Kapsil NASA ki pote echantiyon astewoyid ateri nan dezè Utah, syantis Queensland rasanble done

By

Nèf syantis Queensland pral jwe yon wòl enpòtan nan etidye yon kapsil NASA ki gen echantiyon ki soti nan yon astewoyid ki gen 4.5 milya ane, ki pral tonbe nan dezè Utah. Kapsil la, ki fè pati misyon OSIRIS-REx NASA a, kenbe apeprè 250 gram wòch yo kolekte nan astewoyid Bennu ki toupre Latè an 2020. Sa a se premye fwa Etazini te rasanble yon echantiyon nan yon astewoyid, ak Japon te deja fè menm jan an. misyon an 2018 ak 2010. Echantiyon yo kolekte pral bay bonjan apèsi sou fòmasyon Latè ak sistèm solè a.

Syantis Queensland yo pral rasanble done ki soti nan desandan kapsil la pandan li re-antre nan atmosfè Latè a yon vitès 12 kilomèt pa segonn, rive nan yon tanperati sifas ki rive jiska 3,000 degre Sèlsiyis. Done sa yo pral enpòtan anpil nan amelyore konsepsyon veso espasyèl lavni, ak yon konsantre sou diminye pwa kapsil yo. Syantis yo eksprime eksitasyon ak nève sou misyon an, paske li prezante divès defi, tankou yon re-antre lajounen.

Enjenyè Jeremy Moran, youn nan syantis ki enplike nan swiv kapsil la, dekri li kòm yon rèv ki vin reyalite pou travay ak NASA. Li kwè ke kaptire done reyèl nan pwosesis re-antre a esansyèl, paske misyon sa yo fèt sèlman yon fwa nan yon deseni. Syantis Queensland yo pral opere ekipman syantifik abò avyon yo, kaptire done ki gen anpil valè nan desandan kapsil la.

Anplis de syantis Queensland yo, chèchè ki soti nan divès òganizasyon, tankou Japan Aerospace Exploration Agency, University of Stuttgart, ak University of Queensland, pral patisipe tou nan misyon an. Efò kolaborasyon sa a gen pou objaktif pou plis konpreyansyon nou sou sistèm solè a ak konsepsyon veso espasyèl avanse.

