Syantis yo dekouvri potansyèl labou labou sou Mas

Syantis yo te jwenn prèv ki montre sa yo kwè te yon fwa yon lak labou sou Mas, ki ta ka bay endikasyon valab nan rechèch la pou siy lavi sot pase yo sou planèt la. Etid la te konsantre sou Hydraotes Chaos, yon rejyon nan tèren dezòd sou Mas ki gen ladann mòn, kratè, ak vale. Chèchè yo te analize imaj Mars Reconnaissance Orbiter NASA a te pran epi yo te idantifye yon zòn plat nan Hydraotes Chaos ki te montre siy sediman ak labou k ap bouyi anba sifas la.

Etid la sijere ke anviwon 3.4 milya ane de sa, yon sistèm nan akwifè nan Hydraotes Chaos te kraze, ki mennen nan inondasyon masiv ki depoze gwo kantite sediman sou sifas la. Sediman sa a, si yo egzamine ak anpil atansyon, kapab genyen siyati biyo nan lavi sot pase yo sou Mas. Chèchè yo kwè sediman an nan lak labou a te fòme anviwon 1.1 milya ane de sa, byen apre dlo anba tè Mas la te gen anpil chans disparèt epi planèt la te vin inospitalye.

Nan tan kap vini an, syantis yo espere envestige ansyen lak labou a pi lwen pou detèmine ki lè Mas te ka abitab ak potansyèlman lame lavi. Ames Research Center NASA an ap devlope yon enstriman ki rele EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), ki ta ka itilize pou teste wòch pou biomarkers, patikilyèman lipid. Gen konsiderasyon pou pran EXCALIBR nan yon pwochen misyon NASA nan swa lalin lan oswa Mas, ak Hydraotes Chaos se yon sit aterisaj potansyèl pou enstriman sa a.

Rechèch sa a bay yon nouvo limyè sou posiblite pou Mas te gen lavi yon fwa epi mete aksan sou enpòtans ki genyen plis eksplorasyon ak analiz sou tèren Marsyen. Li ofri kandida enteresan pou misyon nan lavni k ap chèche dekouvri mistè Mas yo ak siy potansyèl lavi sot pase yo.

Sous: Rapò Syantifik Lanati