Nouvo sistèm AI ka detekte ak klasifye supernovae

By

Yon nouvo sistèm AI, ke yo rekonèt kòm Bright Transient Survey Bot (BTSbot), te devlope pa chèchè nan Northwestern University ak lòt enstitisyon. Sistèm AI sa a kapab otonòm detekte ak klasifye supernovae, youn nan fenomèn astwonomik ki pi kaptivan.

Tradisyonèlman, jwenn supernovae se te yon travay entansif travay ki enplike manyèlman rechèch nan baz done vas. Pandan sis ane ki sot pase yo, moun te pase plis pase 2,000 èdtan tcheke done chasè sipènovae espesyalize yo kolekte. Pwosesis ki pran tan sa a ta ka itilize pi pwodiktif.

BTSbot fèt pou rale nan baz done masiv ak idantifye pwen klere nan limyè ki reprezante supernovae. Li kapab analize done Zwicky Transient Facility (ZTF) ak lòt chasè supernovae kolekte an tan reyèl.

Lè BTSbot detekte yon sipènova potansyèl, li chèche konfime egzistans li epi kolekte done adisyonèl avèk èd nan pwogram otomatik, tankou teleskòp robot SED Machine nan obsèvatwa Palomar. Lè sa a, done yo kolekte yo pase nan yon lòt pwogram ki rele SNIascore, ki espesyalize nan detèmine ki kalite sipènova ki baze sou analiz espèk.

Kolaborasyon ant BTSbot, SED Machine, ak SNIascore te lakòz siksè detèminasyon ke yon supernova, ke yo rekonèt kòm SN2023tyk, se te yon supernova Tip Ia. Kalite sa a rive lè yon patnè binè konplètman eksploze. Chèchè yo te kontan ak presizyon ak vitès travay BTSbot la.

Malgre ke li toujou bonè pou astwonomi otomatik ki ede AI, enpak potansyèl la pwomèt. Kapasite pou ekonomize yon kantite tan enpòtan pou elèv ak pwofesè ki enplike nan rechèch supènova se yon objektif ki merite. Kòm BTSbot vin pi entegre nan kominote astwonomik la, gen yon gwo antisipasyon pou dekouvèt li ka dekouvri ak ogmante done done.

Sous:

– Inivèsite Nòdwès

– UT

– UT