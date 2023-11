Yon nouvo dekouvèt: metal yo te jwenn nan yon ansyen galaksi defi Konpreyansyon astrofizik nan linivè a

By

Astwofizisyen yo te fè yon dekouvèt inogirasyon ki defi konpreyansyon aktyèl nou sou Linivè. Travay ak Teleskòp Espas James Webb (JWST), chèchè yo te idantifye yon kantite metal etone nan yon galaksi sèlman 350 milyon ane apre Big Bang la. Konklizyon sa a gen enplikasyon enpòtan pou konesans nou sou Linivè bonè ak orijin metal yo.

Yon ti tan apre Big Bang, Linivè a te konpoze prensipalman ak idwojèn, elyòm, ak tras kantite ityòm ak beryllium. Eleman sa yo konsidere kòm kat premye yo sou tablo peryodik la. Eleman ki pi lou pase idwojèn ak elyòm, ke yo rekonèt kòm metal nan astwonomi, enpòtan anpil pou fòmasyon planèt wòch ak devlopman lavi. Pwodiksyon metal yo fèt sitou nan zetwal yo, sa ki fè yo yon pati fondamantal nan konpreyansyon nou sou evolisyon Linivè a.

Etid ansyen galaksi yo se youn nan objektif prensipal JWST la. Atravè JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), syantis yo te kapab obsève galaksi bonè yo, emèt limyè sou metalisite yo. Nan yon dènye papye ki gen tit "JADES: Carbon enrichment 350 Myr after the Big Bang in a gaz-rich galaxy," chèchè yo te rapòte dekouvèt kabòn, oksijèn ak lumineuz, yo tout konsidere kòm metal nan yon kontèks astwonomi lè yo t ap egzamine yon galaksi toupre a. Sou entènèt jwèt Cosmic Dawn.

Konklizyon sa yo dirèkteman kontredi teyori ki egziste deja sou zetwal popilasyon III san metal, premye zetwal ki te fòme nan Linivè. Deteksyon kabòn ak lòt metal nan ansyen galaksi sa a sijere ke zetwal popilasyon III yo pa te totalman gratis nan metal, kontrèman ak sipozisyon anvan yo. Dekouvèt sa a defi kwayans ki te genyen depi lontan epi ouvè nouvo posiblite pou konprann Linivè bonè.

Sepandan, chèchè yo prekosyon ke eksplikasyon altènatif yo dwe konsidere. Li posib ke emisyon yo detekte soti nan lòt sous nan galaksi a, tankou yon twou nwa supermassif oswa zetwal AGB. Plis envestigasyon nesesè pou detèmine sous egzak metal yo detekte epi etabli siyifikasyon yo nan konpreyansyon nou sou evolisyon cosmic.

Dekouvèt sa a souliye pouvwa JWST a ak kapasite l pou l pouse limit obsèvasyon yo. Lè nou etidye ansyen galaksi yo ak konpozisyon chimik yo, nou jwenn bonjan enfòmasyon sou orijin Linivè ak pwosesis ki te mennen nan fòmasyon zetwal yo, galaksi yo, epi finalman, lavi jan nou konnen li.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki sa ki metal nan astwonomi?

A: Nan astwonomi, metal yo refere a tout eleman ki pi lou pase idwojèn ak elyòm.

K: Ki jan metal yo fòme?

A: Metal yo pwodui prensipalman nan zetwal atravè pwosesis tankou fizyon nikleyè ak eksplozyon supernovae.

K: Poukisa metal yo enpòtan pou fòmasyon planèt wòch ak lavi?

A: Metal yo jwe yon wòl enpòtan nan fòmasyon solid, planèt wòch tankou Latè. Yo menm tou yo kontribye nan konpozisyon chimik ki nesesè pou devlopman lavi.

K: Ki sa ki zetwal popilasyon III yo?

A: Popilasyon III zetwal yo se premye zetwal ki te fòme nan Linivè. Yo kwè ke yo te masiv ak san metal.

Sous:

1. [NASA – JWST](https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/index.html)

2. [JADES: Anrichisman kabòn 350 Myr apre Big Bang nan yon galaksi ki gen anpil gaz](https://arxiv.org/abs/2302.00023)