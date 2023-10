Nouvo Fason pou Itilize Rezid Manje yo: Yon Apwòch Dirab

By

Syantis Ewopeyen yo, k ap travay ansanm ak konpayi ak grap, te devlope yon zouti inogirasyon sipò pou pran desizyon ki vize pou idantifye ak maksimize potansyèl résidus pwodiksyon manje. Lojisyèl inovatè sa a pa sèlman konsidere aspè teknik yo, men tou li pran an kont faktè ekonomik ak dirab, ki revolisyone pwosesis pou pran desizyon nan endistri agrikòl la.

Chak ane, dè milyon de tòn manje ale nan fatra, ak fwi ak legim kontablite pou 45% nan pèt sa a. Tipikman, résidus sa yo fini nan depotwa yo oswa yo reutilize kòm manje bèt. Sepandan, sa anpil echwe reyalize se ke sous-pwodwi sa yo gen bonjan konpoze endistriyèl ki ka ekstrè epi mete yo pi byen itilize.

Anba pwojè rechèch Ewopeyen Model2Bio, syantis yo, konpayi yo, ak gwoup yo te reyini ansanm pou devlope yon pwototip pou yon zouti sipò pou pran desizyon. Lè yo itilize modèl matematik dènye kri, zouti sa a ka reponn twa kesyon enpòtan: ki sa ki ka pwodwi nan yon rezidi, ki jan yo ka pwodwi li pi ekonomikman, ak ki enpak anviwònman ak sosyal yo nan wout resiklaj sijere yo?

Ame ak enfòmasyon sa a, zouti a ka bay rekòmandasyon sou opsyon ki pi dirab ak pri-efikas pou rekipere materyèl, pwodui chimik, oswa enèji nan résidus pwodiksyon manje. Sa a ouvè yon mond posiblite pou konpayi agri-manje, konpayi jesyon fatra, ak bio-endistri.

Tamara Fernández Arévalo, yon chèchè nan sant teknoloji san bi likratif Ceit nan peyi Espay ak kowòdonatè pwojè Model2Bio a, mete aksan sou siyifikasyon zouti a: “Konpayi yo souvan manke konesans sou fason pou jere résidus yo pi lwen pase sèvi ak yo kòm manje bèt. Nou vle montre divès fason yo ka valorize résidus sa yo, tankou jenere enèji nan biogaz oswa kreye pwodwi ki gen valè ajoute.”

Kòm tandans mondyal la ap chanje nan konsome mwens pwodwi ki baze sou bèt, opsyon altènatif pou résidus agrikòl yo ap vin de pli zan pli nesesè. Pou egzanp, olye pou yo itilize fwomaj laktoserom kòm manje bèt, pwoteyin yo ka ekstrè nan li pou konplete altènativ ki pa bèt yo. Ji ki rete nan pwosesis sa a, ki rich nan sik, ka fèrmante ak mikwo-òganis. Nan prezans oksijèn, mikwo-òganis sa yo pwodui lwil ki sanble ak lwil palmis. Nan absans oksijèn, asid òganik yo pwodwi, ki ka itilize yo pwodwi bioplastik.

Zouti sipò pou desizyon an jwe yon wòl enpòtan nan detèmine pwosesis ki pi solid ekonomikman ak zanmitay anviwònman an pou pouswiv. Lè w fè sa, li pèmèt jenerasyon an nan pwodwi ki gen pwodiksyon ak lojistik aliman ak valè sou mache yo pandan y ap limite anprint ekolojik yo.

Nan yon monn kote dirab enpòtan anpil, devlopman zouti sipò pou desizyon sa a make yon etap enpòtan nan diminye fatra manje ak kreye yon ekonomi ki pi sikilè.

Kesyon yo mande anpil

Ki objektif zouti pou pran desizyon devlope pa syantis Ewopeyen yo?

Zouti sipò pou desizyon an gen pou objaktif pou idantifye ak maksimize potansyèl résidus pwodiksyon manje nan konsidere faktè teknik, ekonomik ak dirab. Li bay rekòmandasyon sou fason pou rekipere materyèl, pwodui chimik, oswa enèji nan résidus sa yo nan fason ki pi pri-efikas ak zanmitay anviwònman an.

Poukisa li enpòtan pou jwenn fason inovatè pou itilize résidus manje yo?

Jwenn fason inovatè pou itilize résidus manje yo enpòtan anpil paske li diminye fatra ak maksimize valè pwodui sa yo. Olye pou yo jete oswa itilize kòm manje bèt, résidus sa yo ka transfòme nan konpoze endistriyèl ki gen anpil valè, kontribye nan yon ekonomi ki pi dirab ak sikilè.

Ki kèk egzanp itilizasyon altènatif pou résidus agroalimantè yo?

Yon egzanp yon itilizasyon altènatif pou résidus agro-manje se ekstrè pwoteyin nan laktoserom fwomaj pou konplete altènativ ki pa bèt yo. Ji ki rete nan pwosesis sa a ka fèrmante ak mikwo-òganis, sa ki lakòz pwodiksyon lwil ki sanble ak lwil palmis nan prezans oksijèn. Nan absans oksijèn, asid òganik yo pwodwi, ki ka itilize yo pwodwi bioplastik, pami lòt aplikasyon.

Ki jan zouti sipò pou pran desizyon an benefisye konpayi yo nan endistri agri-manje?

Zouti sipò pou desizyon an bay konpayi agri-manje yo enfòmasyon ki gen anpil valè sou fason pou yo jere résidus yo pi efikas. Li prezante lòt fason pou valorize résidus sa yo, tankou jenere enèji nan byogaz oswa pwodui pwodwi ki gen valè ajoute. Lè yo anbrase pratik dirab sa yo, konpayi yo ka diminye fatra, amelyore anprint ekolojik yo, ak potansyèlman dekouvri nouvo kouran revni.