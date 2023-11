Nouvo analiz revele lòt chaj mistè sou objè ki fè kolizyon ak lalin

By

Yon etid resan fèt pa astwonòm Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray, ak ekip yo a te bay yon nouvo limyè sou objè misterye ki te fè kolizyon ak Lalin nan 4 mas 2022. Kontrèman ak teyori inisyal yo, objè a pa t 'yon sèl atik debri. kraze sou enpak. Olye de sa, li te gen anpil chans pote yon chaj adisyonèl ki pa divilge.

Vwayaj objè sa a te kòmanse an mas 2015 lè Catalina Sky Survey te dekouvri l. Okòmansman te panse se yon astewoyid toupre Latè, plis obsèvasyon te revele ke se te tenten espas. Li te pita detèmine ke objè a te gen yon flyby linè nan mwa fevriye 2015, ki mennen astwonòm yo sispèk ke li ta ka kò a fize Falcon 9 te lanse pa NASA pou misyon Obsèvatwa Deep Space Climate la.

Sepandan, kòm plis done yo te kolekte atravè flybys Latè, li te vin aparan ke trajectoire ak delè objè a ki aliyen ak misyon Chinwa Chang'e 5-T1 nan Lalin nan nan mwa Oktòb 2014. Nan yon tòde etone, Ministè Afè Etranjè Chinwa a te demanti. ke objè a te soti nan misyon yo. Men, dènye papye Campbell et al konfime ke objè a se te tout bon kò fize Long Mas 3C ki soti nan misyon Chang'e 5-T1.

Kolizyon an sou Lalin nan te lakòz yon kratè etranj doub, defye atant pou yon etap fize depanse. Sa a te mennen ekspè yo konkli ke kò fize a dwe te gen yon chaj adisyonèl. Mark Robinson, envestigatè prensipal ak Kamera Lunar Reconnaissance Orbiter la, mete aksan sou nati inik kratè doub la epi konpare li ak enpak kratè sèl ki soti nan lòt kò fize.

Pandan ke ofisyèl Chinwa yo demanti nenpòt patisipasyon, Kòmandman Espas Depatman Defans Ameriken an te afime ke fize a nan kesyon an pa te deorbit jan yo reklame. Mank transparans konsènan debri espas ak chaj li yo mete aksan sou bezwen ajans espas ak founisè lansman pou amelyore pwosedi swivi yo. Mezi sa yo ta anpeche konfizyon ak danje potansyèl konsènan objè ki pa idantifye nan espas. Pi gwo divilgasyon kantite ak nati chaj yo ki abò a kapab rezoud pwoblèm sa yo epi asire eksplorasyon espas ak vwayaj ki pi an sekirite nan lavni.

Kèk kesyon ak tout repons

K: Ki objè ki te fè kolizyon ak Lalin nan?



A: Astwonòm yo te detèmine ke objè a te kò fize Long Mas 3C ki soti nan misyon Chinwa Chang'e 5-T1 nan Lalin nan.

K: Èske objè a te pote yon chaj adisyonèl?



A: Wi, etid ki sot pase a sijere ke objè a te pote yon chaj adisyonèl ki pa divilge, ki eksplike fòmasyon spesifik doub kratè a lè enpak.

K: Poukisa te gen konfizyon ki antoure idantite objè a?



A: Ministè Afè Etranjè Chinwa a okòmansman te demanti ke objè a te soti nan misyon yo, ki mennen ale nan ensètitid ak espekilasyon. Sepandan, analiz ki vin apre ak done konfime orijin li yo.

K: Ki enplikasyon evènman sa a?



A: Ensidan sa a souliye enpòtans pou devlope pi bon pwosedi swivi pou ajans espas ak konpayi lansman pou evite konfizyon epi asire sekirite eksplorasyon espas. Li tou mete aksan sou nesesite pou pi gwo transparans nan divilge kantite ak nati chaj yo abò a.