OSIRIS-REx: Misyon NASA pou astewoyid Bennu

Nan yon aksyon istorik, veso espasyèl OSIRIS-REx la te demare 8 septanm 2016, ak objektif anbisye pou l vin premye misyon NASA pou rekipere yon echantiyon nan yon astewoyid toupre Latè epi pote l tounen sou Latè. Astewoyid ki vize pou misyon sa a rele Bennu, epi vwayaj OSIRIS-REx te kaptive kominote syantifik la ak amater espas atravè lemond.

OSIRIS-REx se yon akwonim pou Orijin, Entèpretasyon Spectral, Idantifikasyon Resous, Sekirite, Regolith Explorer. Veso espasyèl kontra enfòmèl ant sa a ekipe ak enstriman sofistike pou etidye sifas Bennu ak kolekte echantiyon presye regolit, materyèl ki lach ki kouvri astewoyid yo.

Ki sa ki fè misyon sa a patikilyèman sezisman se potansyèl pou dekouvèt inogirasyon. Astewoyid tankou Bennu yo konsidere kòm rès nan sistèm solè bonè epi yo ta ka bay apèsi anpil valè sou orijin lavi sou Latè ak fòmasyon nan sistèm solè nou an. Lè yo etidye echantiyon ki soti nan Bennu, syantis yo espere jwenn yon konpreyansyon klè sou konpoze òganik yo ak dlo ki prezan sou astewoyid la, ki ta ka fè limyè sou posibilite pou lavi ekstraterès.

Pou kolekte echantiyon an vle a, OSIRIS-REx itilize yon bra robot ki rele Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM). Bra sa a pral fè kontak ak sifas Bennu a epi lage yon pete nan gaz nitwojèn, sa ki lakòz patikil regolit yo dwe brase ak kaptire nan yon veso echantiyon.

Yon fwa echantiyon an sekirize, OSIRIS-REx pral antre nan vwayaj retounen li sou Latè. Veso espasyèl la espere tounen nan mwa septanm 2023, li bay kago presye a pou plis analiz ak etid. Syantis yo ak chèchè yo pral tann arive echantiyon an avèk enpasyans, espere ke li gen repons pou kèk nan kesyon ki pi pwofon sou linivè nou an.

