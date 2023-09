Sond OSIRIS-REx la retounen sou Latè ak echantiyon ki soti nan astewoyid Bennu

Sond OSIRIS-REx NASA an pral konplete misyon li pandan l ap vole pa Latè epi li depoze echantiyon presye li nan astewoyid Bennu ki toupre Latè a. Echantiyon kapsil la pwograme pou plonje nan atmosfè Latè a ak tè nan dezè Utah fen semèn sa a, ak NASA bay pwoteksyon an dirèk nan evènman an. Pandan ke echantiyon an san danje ale nan yon chanm pwòp pou plis analiz, OSIRIS-REx pral kontinye vwayaj li yo eksplore astewoyid Apophis la.

Misyon OSIRIS-REx te plen defi inatandi ak moman rekò. Lè veso espasyèl la te pwoche bò kote Bennu pou l kolekte yon echantiyon, li te dekouvri sifas astewoyid la se tankou yon twou boul plastik. Revelasyon sa a te kapab reprezante yon menas pou veso espasyèl la, men li byen vit tounen an sekirite. Kounye a, syantis yo ap tann analiz wòch yo ak tè ki soti nan Bennu, ki ta ka bay bonjan enfòmasyon sou kòmansman sistèm solè nou an ak konpozisyon astewoyid toupre Latè.

Anplis retou ankèt OSIRIS-REx la, lòt dekouvèt syantifik kaptivan yo te fè tit. Yo te anonse ganyan yo nan Ig Nobel Prize 2023 yo, selebre defi rechèch ki soti nan reanimasyon areye mouri yo detèmine kantite cheve nan nen nan chak nan twou nen yon moun. Prim sa yo, byenke yo pa afilye ak Pri Nobèl yo, vize pou onore imajinasyon an ak etensèl enterè nan syans, medikaman, ak teknoloji.

Fouyaj nan yon vilaj Ostralyen yo te revele yon soulye kwi ekstrèmman byen konsève soti nan dezyèm syèk la anvan Jezikri. Lacet soulye a, toujou entak apre plis pase 2,000 ane, demontre kapasite prezèvasyon sèl wòch, ki te min nan vilaj la pandan Laj fè a. Fouyman sa a se yon pati nan yon efò pi laj pou aprann sou lavi minè Laj Fè yo e li te dekouvri fragman anpil valè nan lòt bagay.

Anfen, syantis yo te izole avèk siksè materyèl jenetik ki soti nan yon espesimèn mize nan tig Tasmanyen an, ke yo rele tou thylacine. Dènye tig Tasmanyen vivan an te mouri an 1936, men ak materyèl jenetik la, chèchè yo kapab kounye a jwenn yon konpreyansyon pi konplè sou jèn espès yo. Konesans sa a kapab potansyèlman kontribye nan efò pou resisite tig Tasmanyen an epi fè li tounen soti nan disparisyon.

Avansman remakab sa yo ak dekouvèt nan mond lan nan syans ak eksplorasyon kontinye pouse limit konesans imen yo ak limen kiryozite nou sou mond lan bò kote nou.

