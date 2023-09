Yon eskèlèt dinozò ki gen 150 milyon ane ki raman jwenn pou yo vann piblik nan Pari.

Yon eskèlèt Camptosaurus ki byen konsève, ak afeksyon ti non Barry, pral vann piblik nan Pari mwa pwochen an. Dekouvri nan Wyoming, USA, nan ane 1990 yo, dinozò a te okòmansman retabli pa paleontologist Barry James an 2000, pakonsekan non li. Dènyèman, laboratwa Italyen Zoic akeri kilè eskèlèt la ak te pote soti plis travay restorasyon. Mezire 2.10 mèt wotè ak 5 mèt longè, Barry se yon echantiyon eksepsyonèlman entak, ak 90% nan zo bwa tèt li ak 80% nan eskèlèt li an jeneral konsève.

Dapre Otèl Drouot vann piblik Alexandre Giquello, konplè Barry fè li yon jwenn trè ra. Espesimèn dinozò sou mache atizay la pa souvan, ak sèlman kèk lavant ki fèt atravè lemond chak ane. An reyalite, nan mwa avril ane sa a, yon eskèlèt konpoze yon tirannosaurus rex jeyan, ki gen ladann 293 zo yo te jwenn nan twa diferan T-Rexs, te vann pou $ 9.4 milyon dola nan yon vann piblik nan Zurich. Sa a montre enterè enpòtan ak valè yo mete sou fosil sa yo.

Camptosaurus a se te yon gwo dinozò èbivò ki te egziste pandan fen Jurassic la rive nan kòmansman peryòd Kretase. Avèk pri vann piblik Barry a te espere rive jiska 1.2 milyon ero ($ 1.98 milyon), rar li yo ak prezèvasyon eksepsyonèl kontribye nan valè li. Vant sa a prezante yon opòtinite pou amater paleontoloji ak pèseptè jwenn yon moso remakab nan istwa natirèl. Eskèlèt la pral parèt piblikman anvan vann piblik la, sa ki pèmèt moun ki enterese yo sezi wè mèvèy sa a ki gen 150 milyon ane.

