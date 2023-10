Twazyèm gwoup astwonòt: pyonye eksplorasyon espas

By

Nan mwa Oktòb 1963, NASA te anonse seleksyon twazyèm gwoup astwonòt li yo. Yo te chwazi 14 moun sa yo nan yon pisin 720 aplikan militè ak sivil, sa ki fè li gwoup astwonòt ki pi edike nan epòk sa a. Misyon yo se te vole veso espasyèl Gemini de chèz la, ki te fèt pou teste teknik pou pwogram aterisaj lalin Apollo.

Trajikman, kat manm nan gwoup sa a te mouri anvan yo te fè premye vòl espasyal yo. Sepandan, 10 astwonòt ki rete yo te vole yon total 18 misyon nan pwogram Gemini ak Apollo. Sèt nan yo te vwayaje nan Lalin nan, ak kat menm jwenn chans pou yo mache sou sifas li. Yon astwonòt te fè yon misyon ki dire lontan tou abò Skylab.

Pwosesis seleksyon pou twazyèm gwoup astwonòt sa a te solid. Kandida yo te dwe sitwayen ameriken ki gen yon diplòm nan jeni oswa syans fizik, genyen eksperyans pilòt tès oswa 1,000 èdtan nan avyon vole, gen 34 ane oswa mwens, epi yo pa dwe pi wo pase sis pye. Soti nan 720 aplikasyon yo te resevwa, komite seleksyon an te chwazi 136 kandida pou plis tès depistaj, evantyèlman diminye li desann nan 14 pi wo yo.

Lè yo te chwazi yo, nouvo astwonòt yo te sibi anpil fòmasyon ak familyarize ak divès aspè nan pwogram espasyal la. Yo te resevwa devwa teknik pou jwenn ekspètiz nan domèn espesifik, tankou konsepsyon veso espasyèl ak sistèm kontwòl. Kou yo kouvri sijè tankou astwonomi, aerodinamik, medsin espas, ak jewoloji. Yo menm sibi fòmasyon siviv nan diferan anviwònman, ki gen ladan forè, dezè, ak dlo.

14 astwonòt yo te soti nan divès orijin, ak sèt nan US Air Force, kat nan US Navy, youn nan US Marine Corps, ak de sivil ki gen eksperyans militè. Chak astronot te gen pwòp kontribisyon inik yo nan pwogram nan, tankou Edwin E. "Buzz" Aldrin, ki te vin dezyèm moun ki te mache sou Lalin nan pandan misyon Apollo 11 la.

Twazyèm gwoup astwonòt te jwe yon wòl enpòtan nan avanse eksplorasyon espas. Yo pave wout la pou misyon nan lavni ak elaji konesans nou nan Cosmos la.

Sous: NASA