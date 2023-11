Teleskòp Espas James Webb NASA a yon lòt fwa ankò sezi astwonòm ak kapasite eksepsyonèl li yo, fwa sa a bay yon gade kaptivan nan rejyon enigmatik Sagittarius C (Sgr C) ki fòme etwal nan kè galaksi nou an. Sitiye apeprè 300 ane limyè lwen twou nwa sipèmasif Sagittarius A nan sant Voie Lakte a, Sgr C se yon spektak 500,000 zetwal, ak yon konsantre patikilye sou yon koleksyon protostar ki vòlè dokiman Pwen Enpòtan an.

Nan imaj inogirasyon sa a, rezolisyon ak sansiblite san parèy Webb devwale yon pakèt karakteristik yo pa t janm obsève anvan nan rejyon sa a. "Webb revele yon kantite detay enkwayab, ki pèmèt nou etidye fòmasyon zetwal nan kalite anviwònman sa a nan yon fason ki pa t posib anvan," te di Samuel Crowe, envestigatè prensipal ak yon etidyan bakaloreya nan University of Virginia. Insight remakab sa a soti nan mank de done enfrawouj anvan yo ak kapasite yo imans nan teleskòp Webb la.

Youn nan konklizyon kle yo se prezans yon pwotostwal masiv, plis pase 30 fwa mas Solèy nou an, ki nich nan jèn gwoup gwan distribisyon sa a. Pandan ke nwaj ki antoure pwotostar sa yo parèt nwa e ki pa gen anpil moun, li se, an reyalite, youn nan rejyon ki pi chaje nan galaksi an. Dansite nwaj la obstrue limyè ki soti nan zetwal ki sitiye dèyè li, kreye yon ilizyon nan vid.

Kamera Near-Infrawouj Webb a (NIRCam) te kaptire anpil emisyon idwojèn iyonize ki antoure anba nwaj nwa a nan koulè cyan vibran. Vaste rive nan rejyon idwojèn sa a defi teyori ki egziste deja yo, paske li pwolonje pi lwen pase sa yo te obsève deja. Kounye a astwonòm yo ap fè fas ak travay curieux pou konprann orijin ak enfliyans rejyon idwojèn pwolonje sa a.

Yon lòt enigm kaptivan manti nan estrikti yo gaye ak chaotic tankou zegwi nan idwojèn iyonize a, ki mande plis envestigasyon. Rubén Fedriani, yon ko-anvestigatè nan pwojè a nan Instituto Astrofísica de Andalucía nan peyi Espay, dekri sant galaktik la kòm yon "kote ki gen anpil moun, dezòd," kote gwo nyaj gaz yo fòme zetwal ki kominike avèk gaz ki antoure a atravè ekoulman yo, jè. , ak radyasyon.

Pandan syantis yo kontinye devwale mistè ki kache nan espas selès la, dekouvèt Teleskòp James Webb ki soti nan kè galaksi nou an ofri opòtinite san parèy pou fouye pi lwen nan sekrè cosmic yo. Pozisyone yon senp 25,000 ane limyè lwen Latè, sant galaktik la bay astwonòm yo yon gade byen pre nan zetwal endividyèl yo, li bay limyè sou pwosesis konplike fòmasyon zetwal yo ak depandans li sou anviwònman inik cosmic la. Avèk chak revelasyon, teleskòp Webb la ouvri wout la pou yon konpreyansyon pi pwofon sou linivè nou an.