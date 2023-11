Teleskòp Espas James Webb NASA a revele sekrè Sant Galaktik la

Teleskòp Espas James Webb NASA a te bay yon aperçu san parèy nan kè galaksi nou an, dekouvwi detay fasinan nan rejyon ki fòme zetwal yo ke yo rekonèt kòm Sagittarius C (Sgr C). Imaj enspire sa a montre yon koleksyon protostar ki vòlè dokiman Pwen Enpòtan an nan mitan 500,000 zetwal yo ki abite apeprè 300 ane limyè lwen Sagittarius A, twou nwa supermassif santral la Voie Lakte.

Kontrèman ak nenpòt obsèvasyon anvan yo, done enfrawouj yo te kaptire pa teleskòp Webb la ofri yon nivo enkwayab nan rezolisyon ak sansiblite, ki pèmèt syantis yo dekouvri anpil karakteristik pou premye fwa. Samuel Crowe, envestigatè prensipal ekip obsèvasyon an ak yon etidyan bakaloreya nan University of Virginia, eksprime eksitasyon sou nouvo kapasite pou etidye fòmasyon zetwal nan anviwònman sa a. Revelasyon Webb yo bay yon opòtinite san parèy pou teste teyori aktyèl fòmasyon zetwal nan kondisyon ekstrèm nan sant galaktik la, dapre pwofesè Jonathan Tan, youn nan konseye Crowe yo.

Youn nan dekouvèt remakab nan Sagittarius C se yon pwotostar masiv, ki depase 30 fwa mas Solèy nou an. Enteresan, dansite nwaj ki antoure protostars sa yo kreye ilizyon yon zòn mwens peple, malgre yo se youn nan zòn ki pi chaje nan galaksi an. Imaj la montre tou pi piti nwaj enfrawouj-nwa, ki sanble ak vid ki ranpli ak zetwal, kote nouvo zetwal yo nan pwosesis fòmasyon.

Enstriman Kamera Enfrawouj (NIRCam) Webb la te kaptire anpil emisyon idwojèn iyonize ki antoure anba nwaj nwa a, ki reprezante nan koulè cyan vivan. Rejyon idwojèn sa a pwolonje pi lwen pase antisipe, poze kesyon entrigan sou sous yo nan foton enèjik li yo. Anplis de sa, ekspè yo ap mennen ankèt sou estrikti chaotic ki sanble ak zegwi nan idwojèn iyonize a, ki gaye nan plizyè direksyon.

Rubén Fedriani, yon ko-anvestigatè nan Instituto Astrofísica de Andalucía nan peyi Espay, dekri sant galaktik la kòm yon kote ki gen anpil moun ak tumultuous, kote nyaj gaz fòme zetwal ak enpak sou gaz ki antoure a atravè van, jè, ak radyasyon.

Pandan Teleskòp Espas James Webb la ap kontinye revele mistè linivè nou an, nouvo konpreyansyon yo genyen sou sant galaktik la ofri apèsi ki gen anpil valè sou konplikasyon fòmasyon zetwal yo ak anviwònman cosmic la. Pozisyone 25,000 ane limyè lwen Latè, sant galaktik la bay astwonòm yo kapasite pou yo etidye zetwal endividyèl yo nan detay san parèy, li bay limyè sou divès pwosesis fòmasyon zetwal nan diferan rejyon nan galaksi an.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

1. Kisa Teleskòp Espas James Webb te dekouvri nan sant galaktik la?

Teleskòp Espas James Webb te kaptire yon imaj rejyon ki fòme zetwal yo ke yo rele Sagittarius C (Sgr C) nan kè galaksi nou an. Imaj la te revele yon koleksyon protostar, pi piti nwaj enfrawouj-nwa, ak anpil emisyon idwojèn ionize. Konklizyon sa yo bay nouvo apèsi sou fòmasyon zetwal yo ak anviwònman cosmic la.

2. Ki distans Sagittarius C ak Sagittarius A?

Sagittarius C se apeprè 300 ane limyè lwen Sagittarius A, twou nwa supermassif santral la Vway Lakte.

3. Ki enstriman sou Teleskòp Espas James Webb ki te kaptire done enfrawouj yo?

Enstriman Near-Infrared Camera (NIRCam) sou Teleskòp Espas James Webb te kaptire done enfrawouj detaye Sagittarius C.

4. Ki jan dansite nwaj la nan Sagittarius C afekte pèsepsyon popilasyon li a?

Malgre dansite li, nwaj ki kouvri protostar yo nan Sagittarius C anpeche limyè ki soti nan zetwal ki chita dèyè li, sa ki kreye ilizyon nan yon zòn mwens peple. An reyalite, Sagittarius C se youn nan rejyon ki pi chaje nan galaksi an.