Manyen Atis la: Detay ki fèk dekouvri nan penti finèr ansyen moun peyi Lejip yo

Chèchè nan CNRS, Sorbonne University, ak Université Grenoble Alpes te dekouvri detay kache nan ansyen penti antèman moun peyi Lejip yo, fè limyè sou teknik atistik ak pratik nan epòk la. Travay an kolaborasyon ak Ministè Lantikite peyi Lejip la ak University of Liège, ekip la te itilize zouti pòtab pou analiz chimik ak imaj ki pa destriktif sou plas, ki revele modifikasyon invizib ki te fèt pandan pwodiksyon travay atistik yo.

Penti yo nan kesyon an, ki date nan apeprè 1,400 ak 1,200 anvan epòk nou an, yo te jwenn nan tonm yo nan Nakhtamon ak Menna nan Louxor. Atravè analiz yo, chèchè yo te dekouvri ke sèten eleman nan penti yo te chanje oswa manyen moute, malgre yo te insansibl nan je a toutouni. Pou egzanp, tèt, kolye, ak baton nan pòtrè Ramses II la te gen revizyon enpòtan. Menm jan an tou, yon bra nan yon sèn nan adorasyon nan kavo Menna a te sibi chanjman nan pozisyon ak koulè.

Dekouvèt sa yo defye pèsepsyon ke ansyen atizay moun peyi Lejip yo te trè fòmèl ak rijid. Chèchè yo pwopoze ke chanjman sa yo te fèt swa sou demann komisyonè yo oswa kòm rezilta nan vizyon atis yo evolye. Itilizasyon zouti pòtab, tankou analiz chimik, rekonstriksyon dijital 3D, fotogrametri, ak makrofotografi, pèmèt ekip la retabli koulè orijinal penti yo epi prezante yon konpreyansyon pi dinamik sou chèf sa yo.

Etid sa a make sèlman kòmansman an nan envestigasyon chèchè yo nan ansyen atizay moun peyi Lejip yo. Objektif lavni yo se analize lòt penti yo pou chèche jwenn plis prèv ki montre atizan konn fè ak idantite atistik ansyen desinè-sekretè moun peyi Lejip yo.

Konklizyon pwojè rechèch sa a te pibliye nan jounal PLOS ONE.

