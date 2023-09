Bote Venis, Lalin nan, ak Regulus nan syèl la maten

By

Maten sa a, moun ki gade syèl yo te trete yon bèl ekspozisyon lè Venis, lalin nan kwasan, ak zetwal Regulus te rasanble nan syèl la lès anvan solèy leve. Venis ak Satin tou nan opozisyon, sa vle di yo se 180 ° apa nan syèl la. Sepandan, pandan Venis klere ase pou klere nan brouyar a tou pre orizon an, vizibilite Satin nan afekte anpil.

Venis, larenn syèl maten an, klere byen klere anviwon 30° anlè orizon an, ekla tout kò ki sanble ak zetwal nan syèl la. Li ka fasil pou fè erè pou limyè sou yon avyon akòz klere li yo. Regulus, zetwal ki pi klere nan Leo, se 2.4° sou bò gòch anwo Venis. Maten sa a, lalin lan te 16% eklere e li te parèt 5.9° sou bò gòch anwo Venis. Earthshine, limyè solèy la ki te reflete nan oseyan, nyaj, ak tè Latè a, dousman eklere pòsyon lannwit nan lalin lan.

Rasanbleman sa yo nan Venis, lalin lan, ak Regulus yo byen souvan nan ane k ap vini yo. Nan 2024, yo pral anfòm nan yon sèk 2.6 ° an dyamèt nan syèl la aswè. Sou 5 Out nan ane sa a, Venis pral mwens pase 5 ° anwo orizon an nan trant minit apre solèy kouche.

Nan 2025, sou 19 septanm, twa kò selès yo pral anfòm nan yon sèk sèlman 1.3 ° an dyamèt, kreye yon je mayifik. Ane annapre a, 16 jiyè, yo pral anfòm nan yon sèk 7.8 °, pwolonje pi lwen pase jaden an de vi nan longvi.

Nan syèl la aswè, Mas pa vizib, pandan y ap Satin parèt nan syèl la sidès apeprè inèdtan apre solèy kouche. Jipitè leve apeprè 68 minit apre lannwit lan epi yo ka wè nan ès-nordès apeprè inèdtan pita.

Se toujou yon plezi pou nou temwen rasanbleman selès sa yo epi pou nou sonje bote ak imansite linivè nou an.

(Sous: sous atik)