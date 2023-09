Nouvo Veyikil Suborbital Shepard Blue Origin a rete sou tè pou plis pase yon ane

By

Nouvo veyikil suborbital Blue Origin Shepard la te chita kounye a pou plis pase yon ane depi dènye lansman li an septanm 2022. Pandan lansman sa a, booster premye etap ki kapab itilize ankò veyikil la te fè eksperyans yon pwoblèm epi te fè aksidan, pandan y ap kapsil la te deplwaye sistèm chape ijans li a epi li te ateri san danje. ak tout chaj rechèch li yo entak. Yon ankèt ki te fèt pa Blue Orijin te revele ke bouch la sou motè BE-3PM premye etap la te soufri yon echèk tèrmo-striktirèl, ki mennen nan yon move aliyman nan poussée ak revokasyon an twò bonè nan misyon an.

Nan mwa mas, Blue Origin te anonse mezi korektif li t ap aplike, ki gen ladan chanjman konsepsyon nan chanm konbisyon an ak paramèt fonksyone pou rezoud pwoblèm nan twou ak tanperati cho-streak. Konpayi an te eksprime atant li pou retounen nan vòl byento epi re-lanse menm seri 36 charj rechèch la. Sepandan, li te gen 5.5 mwa depi aktyalizasyon a, ak New Shepard poko dekole.

Pandan ke Blue Origin pa te bay mizajou enpòtan sou estati New Shepard a oswa yon delè pou retounen nan vòl li, konkiran an chèf li a, Virgin Galactic, te lanse avèk siksè kat misyon pasaje lè l sèvi avèk avyon espas VSS Unity li a pandan peryòd sa a. Virgin Galactic kounye a gen uit misyon espas ekipaj, de plis pase Blue Orijin. Malgre ke tou de konpayi yo vize ofri kliyan yon eksperyans kout dire nan engravans ak yon aperçu sou Latè soti nan espas, VSS Unity rete nan òbit pou yon dire siyifikativman pi long nan 60 a 90 minit, konpare ak 10 a 12 minit New Shepard.

Blue Origin rete angaje nan rezoud pwoblèm teknik yo ak New Shepard epi retounen nan vòl pi vit ke posib. Pi long dire vòl Virgin Galactic yo ka ba yo yon avantaj konpetitif nan mache touris espasyal suborbital la pou moun k ap chèche yon eksperyans plis pwolonje pi lwen pase limit atmosfè Latè a.

Definisyon:

– Veyikil suborbital: Yon veso espasyèl ki fèt pou rive nan espas men li pa reyalize yon òbit ki estab alantou Latè.

– Booster premye etap ki kapab itilize ankò: Etap inisyal yon fize ki bay pi fò nan pwopilsyon pandan lansman epi ki ka refè epi itilize ankò pou misyon ki vin apre yo.

– Anomali: Yon devyasyon de konpòtman espere oswa nòmal.

– Motè BE-3PM: Motè ki itilize nan premye etap machin New Shepard Blue Origin la.

Sous: Blue Orijin, Vyèj Galactic