Wahoo i Zwift najavljuju prilagodbe Turbo trenera, stvarajući jedinstveno tržišno pozicioniranje

Wahoo i Zwift, dva vodeća brenda u biciklističkoj industriji, izvršili su značajne prilagodbe u svojim asortimanima turbo trenažera, označavajući intrigantan razvoj u njihovom odnosu. U povezanom potezu, Wahoo je najavio stalna sniženja cijena za svoje Kickr Core i Kickr Snap turbo trenažere, nudeći kupcima pristupačnije opcije za trening u zatvorenom.

Prethodno po cijeni od £699, Kickr Core sada je dostupan za 449.99£ kao samostalan proizvod, što odgovara cijeni Zwift's Hub, pametnog trenažera koji je bio u središtu sudskog spora za kršenje patenata između dva brenda 2022. Nadalje, Wahoo nudi Kickr Core u paketu s jednogodišnjom pretplatom na Zwift za £549.99, nudeći primamljiv paket za one koji žele poboljšati svoje iskustvo vježbanja u zatvorenom.

Zwift je, s druge strane, uklonio Zwift Hub Classic iz svoje trgovine, ostavljajući samo Hub One pametni trenažer dostupan za kupnju. Ovaj potez, koji je potvrdio kao trajan od strane Zwifta, omogućuje brendu da pojednostavi svoju ponudu proizvoda i usredotoči se na Hub One, koji dolazi s inovativnim kompletom Cog and Click. Click je bežični Bluetooth mjenjač s dvije tipke koji omogućuje virtualno mijenjanje brzina s podesivim otporom, poboljšavajući iskustvo vožnje bicikla u zatvorenom prostoru.

S uklanjanjem Hub Classica, jasno je da Wahoo i Zwift zauzimaju jedinstvene tržišne pozicije. Kickr Core i Hub One koegzistirati će na tržištu, nudeći kupcima različite opcije bez izravne konkurencije između marki.

Kako bi dodatno ojačao svoje partnerstvo, Zwift će također prodavati Wahoo Kickr Core na svojoj web stranici, proširujući njegovu dostupnost na raznim tržištima. Kupci u SAD-u, UK-u, EU-u i Kanadi mogu očekivati ​​da će pronaći Kickr Core na Zwiftovoj platformi za e-trgovinu, a uskoro će biti dostupan u Australiji i Japanu.

Zaključno, nedavne prilagodbe Wahoo i Zwiftovih turbo trenažera stvaraju intrigantnu tržišnu dinamiku. Kako obje marke nastavljaju s inovacijama i suradnjom, biciklisti mogu očekivati ​​poboljšano iskustvo vožnje bicikla u zatvorenom prostoru s pristupačnijim i tehnološki naprednijim opcijama koje mogu izabrati.

Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Što su turbo trenažeri?

Turbo trenažeri su uređaji koje koriste biciklisti za pretvaranje svojih običnih bicikala u stacionarnu opremu za vježbanje u zatvorenom. Ovi trenažeri omogućuju biciklistima da simuliraju vanjske uvjete vožnje i treniraju u zatvorenom prostoru.

2. Što je Zwift?

Zwift je popularna online platforma za obuku koja spaja virtualnu stvarnost i igranje za više igrača kako bi pružila jedinstveno iskustvo vožnje bicikla u zatvorenom. Omogućuje biciklistima da se voze i natječu s drugima u virtualnom svijetu.

3. Što je Kickr Core?

Kickr Core je pametni trenažer koji proizvodi Wahoo. Nudi biciklistima realistično i impresivno iskustvo treninga u zatvorenom prostoru replicirajući osjećaj vožnje po cesti.

4. Što je Hub One?

Hub One je pametni trenažer koji je razvio Zwift. Dio je Zwiftove linije inovativnih proizvoda za sobno bicikliranje i sadrži komplet Cog and Click koji poboljšava iskustvo mijenjanja brzina tijekom vožnje u zatvorenom.