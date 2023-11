Istraživanje svijeta Zorka: od PDP-10 do prilagođenih ZIP kompajlera

By

Jeste li znali da Zork, popularna tekstualna avanturistička igra iz 1977. godine, nije izvorno napisana za računalo PDP-10, već dizajnirana kao izvršna datoteka virtualnog stroja? Ovaj jedinstveni pristup omogućio je igranje igre na raznim strojevima iz 1980-ih tako što ju je pokrenuo kroz tumač.

Uronimo dublje u fascinantni svijet Zorka i istražimo razlike između tradicionalnih izvršnih datoteka i izvršnih datoteka virtualnog stroja. Baš kao što se Java kod kompajlira u Java bajt kod i izvodi na Java virtualnom stroju, Zork je kompajliran u "Z-machine" programske datoteke poznate kao ZIP. Ove ZIP datoteke, slične PKZIP datotekama koje su se koristile 1990. godine, zatim su izvršili tumači dizajnirani za određene strojeve.

Zanimljivo je da kompajler korišten za stvaranje ovih ZIP datoteka, nazvan "Zilch", tek treba biti objavljen, ostavljajući entuzijastima da eksperimentiraju s pisanjem prilagođenih ZIP kompajlera koristeći alternativne jezike unosa. To je dovelo do inovativnih interpretacija Zorka i stvaranja novih iskustava u igri.

Dok Zork predstavlja jednu vrstu tumača, vrijedno je spomenuti da se neki programski jezici, poput skrivenog BASIC-a u ROM-u ESP32, tumače izravno iz izvornog koda, bez potrebe za kompilacijom.

Svijet interaktivne fikcije i tekstualnih avantura nastavlja osvajati entuzijaste, nadahnjujući ih da istražuju različite načine pokretanja i tumačenja igara. Dostupnost ZIP specifikacija i specifikacija jezika Zork utrla je put prilagođenim ZIP kompajlerima, omogućujući igračima da ponovno osmisle i prošire Zork svemir.

Bez obzira jeste li dugogodišnji obožavatelj Zorka ili ste novi u žanru tekstualne avanture, trajno nasljeđe ove inovativne igre podsjeća nas na kontinuirani razvoj tehnologije i kreativnih mogućnosti koje ona predstavlja.

Često postavljana pitanja

Što je izvršni virtualni stroj?

Izvršna datoteka virtualnog stroja je programska datoteka koja je dizajnirana za rad na virtualnom stroju, a ne izravno na hardveru. Omogućuje izvođenje neovisno o platformi pružajući sloj apstrakcije između programa i temeljnog hardvera.

Što je ZIP datoteka u kontekstu Zorka?

U kontekstu Zorka, ZIP datoteka se odnosi na programsku datoteku "Z-stroja". Ove datoteke sadrže kompilirani kod i podatke za igru, a izvršavaju ih tumači dizajnirani za određene strojeve.

Što je Zilch kompajler?

Zilch kompajler je alat koji se koristi za kompajliranje Zorka u ZIP datoteke. Generira potrebne upute za izvođenje igre unutar Z-machine virtualnog okruženja.

Može li se Zork igrati na modernim sustavima?

Da, zahvaljujući dostupnosti Z-machine tumača i prilagođenih ZIP kompajlera, Zork se može igrati na modernim sustavima. Razni emulatori i priključci omogućuju igračima da iskuse igru ​​na širokom rasponu uređaja.

Postoje li druge igre poput Zorka?

Da, postoji mnogo tekstualnih avanturističkih igara sličnih Zorku. Neki popularni primjeri uključuju "Adventureland", "Colossal Cave Adventure" i "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy". Ove igre nude impresivna iskustva pripovijedanja i rješavanja zagonetki.