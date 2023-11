Nova era istraživanja svemira: Budućnost komercijalnih svemirskih postaja

By

Prošlo je XNUMX godina od lansiranja modula Zarya, čime je obilježen početak Međunarodne svemirske postaje (ISS). Kako ISS nastavlja da stari, postavljaju se pitanja o njegovoj dugovječnosti i NASA-inim planovima za budućnost. Dok je osiguravanje stalne ljudske prisutnosti u niskoj Zemljinoj orbiti od najveće važnosti, NASA razmatra prijelaz s vladinih na komercijalne svemirske postaje.

NASA-in trenutni plan je upravljati ISS-om, ako je to izvedivo, do 2030. Nakon toga, nada se da će privatne tvrtke preuzeti uzde i uspostaviti vlastite objekte u niskoj Zemljinoj orbiti. NASA bi zatim iznajmila vrijeme na tim komercijalno upravljanim postajama za smještaj astronauta iz različitih nacija, kao i svemirskih turista.

Međutim, sada se brine hoće li privatni objekti biti operativni do 2030., što bi potencijalno moglo dovesti do jaza u sposobnostima. Povijesno gledano, takve praznine uzrokovale su nazadovanje u ljudskim svemirskim letovima, kao što se vidjelo tijekom pauze između posljednje misije Apollo i pojave Space Shuttlea, te nedavno, prije nego što je SpaceX-ov Crew Dragon ušao u službu. Čini se da je ovaj put NASA u boljoj poziciji s više vozila za posadu na raspolaganju.

Izazov ne leži u vozilima, već u određivanju kamo će letjelice ići. NASA je surađivala s raznim tvrtkama, uključujući Axiom Space, Blue Origin i Voyager Space, na razvoju komercijalnih odredišta u niskoj orbiti Zemlje (CLD). Agencija namjerava do 2026. dodijeliti ugovore za te privatne postaje.

Međutim, pravo je pitanje mogu li te tvrtke ispuniti ambiciozne vremenske rokove i financijska ograničenja. Izgradnja i lansiranje svemirske postaje složen je pothvat koji zahtijeva vrijeme i znatna ulaganja. Iako praznina u niskoj Zemljinoj orbiti ne bi bila idealna, Phil McAlister, direktor NASA-inog Odjela za komercijalne svemirske letove, otvoren je za tu mogućnost ako vodi do dugoročnog rješenja. Predlaže da bi korištenje postojećih vozila za posadu, kao što su Crew Dragon i Starliner, moglo djelomično ublažiti utjecaj potencijalnog jaza.

Jedan od izazova s ​​kojima se suočava budućnost komercijalnih svemirskih postaja je financiranje. Kako američka vlada steže svoj proračun, očekuju se rezovi saveznog proračuna, što bi moglo utjecati na NASA-ine planove. Unatoč inherentnim izazovima, cilj je osigurati nesmetan prijelaz na komercijalno upravljane postaje i utrti put novoj eri istraživanja svemira.

Često postavljana pitanja (FAQ)

- Što je Međunarodna svemirska postaja?

Međunarodna svemirska postaja (ISS) je nastanjiva svemirska postaja u niskoj Zemljinoj orbiti, kojom zajednički upravljaju NASA, Roscosmos, ESA, JAXA i CSA. Služi kao laboratorij za znanstvena istraživanja i međunarodnu suradnju u istraživanju svemira.

- Zašto NASA razmatra prelazak na komercijalno upravljane svemirske postaje?

NASA ima za cilj održati stalnu ljudsku prisutnost u niskoj Zemljinoj orbiti dok istražuje nove granice u svemiru. Prijelaz na komercijalno upravljane svemirske postaje omogućio bi NASA-i da usmjeri svoje resurse na ambicioznije misije, dok bi privatne tvrtke preuzele rutinske operacije u niskoj Zemljinoj orbiti.

- Koji su izazovi u razvoju komercijalnih svemirskih postaja?

Izgradnja i lansiranje svemirske postaje je monumentalan zadatak koji zahtijeva opsežno planiranje, financiranje i koordinaciju. Privatne tvrtke suočavaju se s izazovom ispunjavanja kratkih vremenskih okvira i financijskih ograničenja, a istodobno osiguravaju sigurnost i funkcionalnost svojih postaja. Osim toga, osiguravanje odgovarajućeg financiranja za ove pothvate ključno je za njihov uspjeh.

- Kako će potencijalni jaz u niskoj Zemljinoj orbiti utjecati na istraživanje i istraživanje?

Iako praznina u niskoj Zemljinoj orbiti nije poželjna, NASA vjeruje da ne bi bila katastrofalna da je relativno kratkoročna. Agencija bi mogla koristiti postojeća vozila za posadu, poput Crew Dragona i Starlinera, kako bi smanjila utjecaj na istraživačke aktivnosti. Međutim, bitno je težiti besprijekornom prijelazu kako bi se spriječili prekidi u znanstvenom napretku i međunarodnoj suradnji.

- Koji je vremenski okvir za prijelaz na komercijalno upravljane svemirske postaje?

NASA ima za cilj do 2026. dodijeliti ugovore za komercijalna odredišta u niskoj Zemljinoj orbiti (CLD) privatnim tvrtkama. Međutim, spremnost tih objekata i njihov operativni status do 2030. ostaju neizvjesni. To je krajolik koji se razvija i ovisi o različitim čimbenicima, uključujući financiranje, tehnološki napredak i regulatorne zahtjeve.