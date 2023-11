Pod kojom je bankom Walmart?

U svijetu maloprodaje, Walmart je nedvojbeno div. Svojom razgranatom mrežom prodavaonica i raznovrsnom ponudom proizvoda tvrtka je postala poznato ime. Međutim, kada je riječ o bankarskim uslugama, Walmart ne posluje pod vlastitom bankom. Umjesto toga, sklopio je partnerstvo s nekoliko financijskih institucija kako bi ponudio različite bankarske usluge svojim klijentima.

Jedno od ključnih partnerstava koje je Walmart uspostavio je s korporacijom Green Dot, vodećim pružateljem prepaid debitnih kartica i bankarskih usluga. Kroz ovu suradnju, Walmart nudi Walmart MoneyCard, unaprijed plaćenu debitnu karticu koja korisnicima omogućuje upravljanje novcem, kupnju i plaćanje računa. Walmart MoneyCard izdaje Green Dot Bank, podružnica Green Dot Corporation.

Još jedno značajno partnerstvo je s Capital One Financial Corporation. Walmart se udružio s Capital One kako bi ponudio Walmart Rewards Card i Walmart Rewards Mastercard. Ove kreditne kartice kupcima daju nagrade i pogodnosti za njihove kupnje u Walmartu i drugim trgovcima koji sudjeluju. Capital One je izdavatelj ovih kreditnih kartica.

PITANJA:

P: Mogu li otvoriti bankovni račun u Walmartu?

O: Ne, Walmart ne posluje kao tradicionalna banka i ne nudi vlastite bankovne račune. Međutim, pruža razne financijske usluge kroz partnerstva s drugim bankama i financijskim institucijama.

P: Mogu li unovčiti ček u Walmartu?

O: Da, Walmart nudi usluge unovčavanja čekova. Možete unovčiti razne čekove, uključujući platne liste, državne čekove, čekove za povrat poreza i čekove osiguranja, u Walmart MoneyCenters ili na šalterima korisničke službe uz malu naknadu.

P: Mogu li dobiti zajam od Walmarta?

O: Ne, Walmart ne daje zajmove izravno. Međutim, nudi niz financijskih proizvoda i usluga kroz svoja partnerstva, kao što su unaprijed plaćene debitne kartice i kreditne kartice.

P: Jesu li Walmartove bankarske usluge sigurne?

O: Walmartove bankarske usluge pružaju se kroz partnerstva s etabliranim financijskim institucijama. Ove institucije reguliraju i nadziru nadležna tijela, osiguravajući sigurnost i sigurnost usluga koje nude.

Zaključno, iako Walmart nema vlastitu banku, surađivao je s raznim financijskim institucijama kako bi svojim klijentima pružio bankarske usluge. Bilo da se radi o prepaid debitnim karticama ili kreditnim karticama, Walmart se udružio s tvrtkama kao što su Green Dot i Capital One kako bi ponudio prikladna financijska rješenja svojoj ogromnoj bazi kupaca.