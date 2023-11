By

Kojih je 5 zanimljivih činjenica o Walmartu?

Walmart, najveći svjetski trgovac na malo, poznato je ime koje ne treba predstavljati. Sa svojom velikom mrežom trgovina i raznolikom ponudom proizvoda Walmart je postao sastavni dio života mnogih ljudi. Ipak, postoji nekoliko manje poznatih činjenica o ovom trgovačkom divu koje bi vas mogle iznenaditi. Evo pet zanimljivih činjenica o Walmartu:

1. Walmartov globalni doseg: Walmart posluje u 27 zemalja diljem svijeta, što ga čini istinski globalnom tvrtkom. Od Sjedinjenih Država do Brazila, Kine do Ujedinjenog Kraljevstva, Walmart je značajno prisutan na raznim tržištima. Njegovo međunarodno poslovanje pridonosi statusu jednog od najvećih poslodavaca na svijetu, s više od 2.3 milijuna suradnika diljem svijeta.

2. Walmart efekt: Izraz "Walmart efekt" odnosi se na utjecaj koji tvrtka ima na lokalna gospodarstva kada uđe na novo tržište. Iako Walmartove niske cijene privlače kupce, one također mogu vršiti pritisak na manje tvrtke, što dovodi do zatvaranja. No, dolazak tvrtke može otvoriti i radna mjesta te potaknuti gospodarski rast u pojedinim područjima.

3. Walmartove ekološke inicijative: Posljednjih godina Walmart je uložio značajne napore kako bi smanjio svoj utjecaj na okoliš. Tvrtka se nastoji napajati 100% obnovljivom energijom, proizvoditi bez otpada i prodavati održive proizvode. Walmart se također obvezao na smanjenje emisija stakleničkih plinova u svom poslovanju i opskrbnom lancu.

4. Walmartova filantropija: Walmart je poznat po svojim filantropskim pothvatima. Zaklada Walmart, dobrotvorni ogranak tvrtke, podupire razne ciljeve, uključujući ublažavanje gladi, odgovor na katastrofe i obrazovanje. Samo u 2020. Walmart i Walmart Foundation donirali su više od 1.4 milijarde dolara dobrotvornim organizacijama diljem svijeta.

5. Walmartov rast e-trgovine: Dok je Walmart prije svega poznat po svojim fizičkim trgovinama, njegov posao e-trgovine brzo se širi. Posljednjih godina tvrtka je izvršila značajna ulaganja u svoju online platformu, nudeći kupcima širok raspon proizvoda za praktičnu dostavu na kućnu adresu ili preuzimanje u trgovini.

PITANJA:

P: Što je trgovac na malo?

O: Trgovac na malo je tvrtka ili pojedinac koji prodaje robu ili usluge izravno potrošačima.

P: Što je filantropski pothvat?

O: Filantropski pothvat odnosi se na radnje koje poduzimaju pojedinci ili organizacije za promicanje dobrobiti drugih, obično putem dobrotvornih donacija ili podrške društvenim ciljevima.

P: Što je e-trgovina?

O: E-trgovina, skraćenica za elektroničku trgovinu, odnosi se na kupnju i prodaju robe i usluga putem interneta.

Zaključno, Walmartova globalna prisutnost, "Walmart efekt", njegove ekološke inicijative, filantropija i rast e-trgovine samo su neki od mnogih zanimljivih aspekata ovog maloprodajnog diva. Dok se Walmart nastavlja razvijati i prilagođavati promjenjivim potrebama potrošača, on ostaje dominantna sila u maloprodajnoj industriji.