Razumijevanje važnosti podrške mentalnom zdravlju na sveučilištima

Tragedija je pogodila zajednicu Sveučilišta u New Hampshireu dok su tugovali zbog gubitka studenta koji je u nedjelju umro samoubojstvom. Studenta, studenta srednje škole Peter T. Paul College of Business and Economics, školski službenici opisali su kao odanog i dobrodušnog prijatelja koji je imao pozitivan utjecaj na zajednicu UNH-a. Zajednica kampusa posebno je pogođena dok se studenti pripremaju za odlazak na odmor za Dan zahvalnosti ovog tjedna.

Nakon ovog razornog događaja, predsjednik UNH-a James W. Dean Jr. naglasio je važnost podrške studentima koji možda tuguju. Potaknuo je fakultet da bude svjestan tuge koju mnogi studenti možda proživljavaju i da ponudi fleksibilnost u smislu akademskih odgovornosti. Sveučilište je u kontaktu s obitelji studenta i pravodobno će dostaviti informacije o komemorativnim službama.

Šef policijske uprave u Durhamu Rene Kelley potvrdio je da je riječ o samoubojstvu i uvjerio da nema sumnje da je riječ o nedjelu. Istraga je u tijeku.

Prepoznajući potrebu za podrškom i savjetovanjem u ovakvim vremenima, sveučilišna psihološka i savjetodavna služba i Program pomoći zaposlenicima dostupni su studentima, profesorima i osoblju. Za pojedince je ključno da dopru i potraže pomoć ako osjećaju tugu ili žalost.

Često postavljana pitanja:

P: Kako studenti mogu kontaktirati UNH Psychological and Counseling Services?

O: Studenti se mogu obratiti Službi za psihologiju i savjetovanje na (603) 862-2090 za podršku.

P: Kako osoblje i nastavno osoblje mogu pristupiti Programu pomoći zaposlenicima na UNH?

O: Program pomoći zaposlenicima možete dobiti izravno na (800) 424-1749.

P: Postoje li nacionalne linije za pomoć u kriznim situacijama koje su dostupne za trenutnu podršku?

O: Da, dežurnu liniju Nacionalne alijanse za mentalne bolesti (NAMI) možete kontaktirati na 800-950-NAMI (6264), Nacionalnu liniju za prevenciju samoubojstava na 800-273-TALK (8255), a Nacionalnu liniju za krizna stanja na 1- 833-710-6477. Ove krizne linije pružaju neposrednu podršku i smjernice za one kojima je potrebna.