Nasukani GMC Canyon AT4 pronađen zaglavljen na planinarskoj stazi Colorado

GMC Canyon AT2023 iz 4. već je nekoliko dana zaglavljen blizu vrha Stjenovitih planina u Coloradu. Kamion je zapeo na stazi Decalibron, pješačkoj ruti od sedam milja koja obilazi četiri planinska vrha iznad 14,000 stopa. Staza, koja se djelomično nalazi na privatnom posjedu, bila je zatvorena veći dio godine zbog odgovornosti i loših uvjeta staze.

Vozač GMC Canyon AT4 očito je stazi pristupio cestom koja završava na početku staze ili postaje bivša rudarska cesta. Vozač je vjerojatno podcijenio težinu terena jer staza nije dobro označena i može biti zbunjujuća za navigaciju.

Kamion je skliznuo s ruba staze na labavo kamenje, izgubivši trakciju i ukopavši se u površinu. Prijavljeno je da se kamion ukopao do diferencijala, što predstavlja opasnost od prevrtanja ako vozač pokuša isključiti struju.

Napori da se kamion izvuče do sada su bili neuspješni. Colorado 4×4 Rescue and Recovery, volonterska organizacija, došla je do vozila, ali ga nije uspjela izvući. Kamion ostaje napušten na stazi jer nema izvješća o daljnjem pronalasku.

Ovaj incident naglašava opasnosti od neiskusnih vozača koji pokušavaju voziti staze iznad razine njihove vještine. Svojeglavi vozači uzrokovali su slične incidente u tom području, što je dovelo do upozorenja i zatvaranja izazovnih terenskih staza.

Služi kao podsjetnik na oprez i poniznost pri ulasku na nepoznati teren.