Ubisoft postavlja novi standard: Premotavanje scena mijenja igru

By

Ubisoft je predstavio uzbudljivu značajku u svojoj nadolazećoj mobilnoj pucačkoj igri pljačkaša, The Division Resurgence. Iako brzo premotavanje scena nije revolucionaran koncept, to je značajka koja se rijetko viđa u današnjim igrama. Ova promjena igre ostavila je igrače u željnom iščekivanju izlaska igre 2024., s nadom da će postati standardno uključenje u sve buduće video igre.

Otkrivši sposobnost slučajno, igrači su se našli u brzini kroz dugačke rezove u The Division Resurgence samo jednim dodirom na ekranu. Bilo da se radi o liku koji tiho hoda ili o pretjeranom dijalogu o misiji, igrači sada mogu prolaziti kroz ove scene, štedeći vrijeme i čineći igru ​​ugodnijom.

Iako je potpuno preskakanje scena opcija u većini igara, često postoji želja da se uhvati svaki djelić znanja i razvoja likova. Značajka premotavanja unaprijed u The Division Resurgence zadovoljava ovu potrebu, dopuštajući igračima da selektivno brzo prolaze kroz dijelove scena. Ova manja, ali dojmljiva značajka nije samo božji dar za igrače koji žele brzo kretati priču, već je također idealna za one koji igraju na mobilnim uređajima, pružajući fleksibilnost za završetak igranja u bilo kojem trenutku.

Ubisoftova predanost poboljšanju iskustva igrača je pohvalna. Uvođenjem opcije premotavanja unaprijed u The Division Resurgence, postavili su novi standard u gaming industriji. Igrači sada jedva čekaju vidjeti ovu značajku implementiranu u budućim Ubisoft igrama, kao što su The Division 3 i The Division Heartland.

Iščekivanje je opipljivo, a ljubitelji Ubisoftovih igara ne mogu a da ne žude za pogodnošću i užitkom koje donosi značajka premotavanja unaprijed. Budući da Ubisoft prednjači, drugi razvijači igara mogli bi uzeti u obzir i razmotriti uključivanje ove značajke koja mijenja igru ​​u vlastite kreacije.

PITANJA:

P: Je li The Division Resurgence prva igra koja ima mogućnost brzog premotavanja scena?

O: Ne, neki JRPG i druge igre uključivale su slične značajke u prošlosti.

P: Mogu li potpuno preskočiti rezne scene u The Division Resurgence?

O: Da, kao i većina igara, The Division Resurgence dopušta igračima da u potpunosti preskoče scene ako žele.

P: Kada će The Division Resurgence službeno pokrenuti?

O: Igra je trenutno u beta testiranju i očekuje se da će biti lansirana 2024.