Novi potpuno novi članak: Nenadmašne ponude Beats slušalica i umeća za uši tijekom rasprodaje Crnog petka na Amazonu

Amazon Black Friday Sale je ovdje, a ako ste u potrazi za visokokvalitetnim slušalicama ili bubicama, ovo je savršena prilika da ulovite nevjerojatne ponude. Među istaknutim ponudama su Beats Studio Pro bežične slušalice s poništavanjem buke i Beats Studio Buds prave bežične slušalice, obje dostupne po značajno sniženim cijenama.

Beats Studio Pro bežične slušalice za uklanjanje buke, izvorne cijene od 350 USD, sada su dostupne za samo 169.95 USD. To je veliki popust od 51%! Ove su slušalice vrhunac Beats audio kvalitete, nudeći iznimne performanse zvuka i impresivno aktivno poništavanje buke. Proizveden od strane Applea, Beats Studio Pro uključuje nekoliko prepoznatljivih Apple značajki, uključujući prostorni zvuk s praćenjem glave, uparivanje jednim dodirom, pa čak i "Find My" funkciju. Dodatno, opremljen je rijetkim ugrađenim USB dac-om, koji korisnicima omogućuje uživanje u audio datotekama bez gubitaka putem USB-a. S trajanjem baterije do 40 sati i sklopivim slušalicama za jednostavno prenošenje, Beats Studio Pro izvrstan je izbor za sve koji traže vrhunske bežične slušalice za poništavanje buke.

Ako su prave bežične slušalice više vaš stil, Beats Studio Buds su nepobjediva opcija. Uz uobičajenu cijenu od 150 USD, sada su dostupni za samo 99.99 USD tijekom Amazon Black Friday Salea, čime štedite izdašnih 33%. Ove slušalice nude vrhunsku slobodu bez žica koje povezuju dvije slušalice, što omogućuje maksimalnu praktičnost i udobnost. Unatoč svojoj kompaktnoj veličini, pružaju impresivnu kvalitetu zvuka i imaju aktivno poništavanje buke, što ih čini savršenima za vaš životni stil u pokretu.

Ne propustite ove nevjerojatne ponude Beats slušalica i uložaka za uši tijekom Amazon Black Friday Salea. Bilo da preferirate over-ear slušalice ili slobodu pravih bežičnih slušalica, za vas postoji savršena opcija po nenadmašnoj cijeni. Poboljšajte svoje iskustvo slušanja i uživajte u iznimnoj kvaliteti po kojoj su Beats proizvodi poznati.

Često postavljana pitanja

1. Jesu li Beats Studio Pro bežične slušalice za uklanjanje buke kompatibilne sa svim uređajima?

Da, Beats Studio Pro se može bežično povezati putem Bluetootha s bilo kojim kompatibilnim uređajem ili se koristiti s 3.5 mm audio kabelom za uređaje bez mogućnosti Bluetootha.

2. Mogu li koristiti slušalice Beats Studio Pro za telefonske pozive?

Apsolutno! Slušalice su opremljene ugrađenim mikrofonom, što vam omogućuje jednostavno primanje poziva.

3. Dolaze li Beats Studio Buds s ostavcima za uši različitih veličina?

Da, Beats Studio Buds uključuju više veličina ušnih vrhova, osiguravajući udobno i sigurno pristajanje za svakog pojedinog korisnika.

4. Koliko je potrebno da se napune Beats Studio Pro slušalice?

S priloženim USB Type-C kabelom potrebno je otprilike 1 sat i 15 minuta da se slušalice potpuno napune.

5. Mogu li koristiti Beats Studio Buds za vježbanje?

Apsolutno! Beats Studio Buds dizajnirane su da budu otporne na znoj, što ih čini idealnim suputnikom za vježbanje i aktivnosti na otvorenom.