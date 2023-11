Sljedeća generacija: Tecno Spark Go 2024 predstavljen s uzbudljivim nadogradnjama

By

Tecno je nedavno predstavio svoj najnoviji pametni telefon, Tecno Spark Go 2024, u Maleziji i na Filipinima. Nadovezujući se na uspjeh svog prethodnika, Tecno Spark Go 2023, ovaj novi model donosi nekoliko uzbudljivih nadogradnji. Dok je model iz 2023. imao četverojezgreni MediaTek Helio A22 SoC, model iz 2024. pokreće Unisoc T606 čipset, obećavajući poboljšane performanse i učinkovitost.

Jedna od istaknutih značajki Tecno Spark Go 2024 je njegov HD+ LCD zaslon od 6.6 inča s brzinom osvježavanja od 90 Hz. Naime, zaslon uključuje dinamički priključak koji stvara jedinstvenu skočnu animaciju u obliku pilule, koja podsjeća na Appleov Dynamic Island. Ova inovativna značajka dodaje dašak elegancije cjelokupnom korisničkom iskustvu.

Što se tiče hardvera, Tecno Spark Go 2024 opremljen je UniSoC T606 SoC-om u kombinaciji s Mali G57 GPU-om. Također se može pohvaliti s 4 GB RAM-a, koji se može virtualno proširiti do 8 GB, i do 128 GB proširive memorije. S njegovim izdašnim kapacitetom za pohranu, korisnici sada mogu pohraniti više svojih omiljenih multimedijskih sadržaja bez brige da će im ponestati prostora.

U odjelu kamera, Tecno Spark Go 2024 ima primarnu stražnju kameru od 13 megapiksela zajedno sa sekundarnom kamerom koju pokreće AI. Uz to, ima prednju kameru od 8 megapiksela smještenu u središnje poravnat utor za bušenje rupa na vrhu zaslona, ​​osiguravajući zapanjujuće selfije.

Uređaj napaja baterija od 5,000 mAh koja podržava 10W žično punjenje. Ovo osigurava da korisnici mogu uživati ​​u produženoj upotrebi bez čestog punjenja. Dodavanje USB Type-C priključka i bočno postavljenog senzora otiska prsta dodatno povećava praktičnost i sigurnost pametnog telefona.

PITANJA:

P: Koja je cijena i dostupnost Tecno Spark Go 2024?

O: Tecno Spark Go 2024 dostupan je u četiri opcije boja i ima cijenu od 399 RM (otprilike 7,200 Rs) u Maleziji i 3,899 PHP (otprilike 5,900 Rs) na Filipinima.

P: Kada će Tecno Spark Go 2024 biti u prodaji na Filipinima?

O: Tecno Spark Go 2024 bit će u prodaji od 25. studenog na Filipinima.

P: Koje su mogućnosti povezivanja Tecno Spark Go 2024?

O: Tecno Spark Go 2024 nudi 4G, WiFi, Bluetooth i GPS povezivost.

Sve u svemu, Tecno Spark Go 2024 stoji kao dostojan nasljednik svog prethodnika, nudeći primamljive značajke i nadogradnje koje zadovoljavaju potrebe tehnoloških entuzijasta. Sa svojim atraktivnim dizajnom, snažnim hardverom i poboljšanim zaslonom, ovaj pametni telefon ima potencijal ostaviti traga na konkurentskom tržištu.