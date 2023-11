Nova studija pokazuje iznenađujuću ulogu cerebelarnih jezgri u asocijativnom učenju

By

Istraživači s Nizozemskog instituta za neuroznanost, Erasmus MC i Champalimaud Center for the Unknown došli su do uzbudljivog otkrića o asocijativnom učenju i ulozi jezgri u malom mozgu. Tradicionalno se vjerovalo da je kora malog mozga odgovorna za regulaciju asocijativnog učenja. Međutim, ova nova studija otkriva da jezgre zapravo igraju iznenađujuću ulogu u ovom procesu učenja.

Asocijativno učenje odnosi se na proces kojim pozitivna ili negativna iskustva dovode do promjene učenja i ponašanja. Na primjer, opečemo li prste na vrućoj peći, učimo se biti oprezniji u budućnosti. Dugo je poznato da je mali mozak važan u ovom obliku učenja, ali točni mehanizmi ostali su nejasni.

Kako bi to dodatno istražili, međunarodni tim istraživača proveo je eksperimente s miševima. Miševi su trenirani s dva različita podražaja: bljeskom svjetla praćenim dahom zraka u oko. Tijekom vremena, miševi su naučili povezati ta dva podražaja i preventivno bi zatvorili oči kad bi vidjeli bljesak svjetla.

Istraživači su se usredotočili na dva glavna dijela malog mozga: cerebelarni korteks i cerebelarne jezgre. Ovi dijelovi su međusobno povezani, a jezgre djeluju kao izlazni centar malog mozga. Prethodno se vjerovalo da korteks igra primarnu ulogu u učenju refleksa i vremena zatvaranja kapaka. Međutim, ova je studija pokazala da pravovremeno zatvaranje kapaka također može biti regulirano jezgrama.

Mali mozak prima informacije iz drugih regija mozga kroz vlakna mahovine i vlakna koja se penju. Smatra se da vlakna mahovine prenose informacije od svjetlosnog podražaja, dok vlakna koja se penju prenose informacije vezane uz puhanje zraka. Istraživači su otkrili da su, kod miševa koji pokazuju asocijativno učenje, vlakna mahovine napravila jače veze s jezgrama.

Osim toga, istraživači su koristili optogenetiku, metodu koja koristi svjetlo za kontrolu stanica, kako bi testirali sposobnost učenja u jezgrama malog mozga. Otkrili su da izravno poticanje moždanih veza sa svjetlom, upareno s puhanjem zraka, dovodi do pravovremenog zatvaranja kapaka kod miševa.

Ova studija pruža nove uvide u složene mehanizme asocijativnog učenja u malom mozgu. Otkrivanjem iznenađujućeg doprinosa jezgri, istraživači su produbili naše razumijevanje ove važne regije mozga i njene uloge u učenju i ponašanju.

