Sony je u Japanu registrirao robne marke za nazive PlayStation 6 do 10, što ukazuje na njihove dugoročne planove za buduće konzole. Ovaj potez osigurava da nitko drugi ne može koristiti ova imena. Iako to ne znači da je PlayStation 6 neizbježan, budući da Sony često registrira imena konzola godinama prije njihovog izlaska, to ipak pruža uvid u njihove buduće namjere.

Na temelju prethodnih obrazaca izdavanja, uz pretpostavku sedam godina razlike između generacija konzola, PlayStation 6 bi potencijalno mogao biti objavljen 2027. Microsoft je predvidio izdanje PlayStation 2028 6. tijekom nedavnog FC sudskog procesa. Također je vjerojatno da će budućim generacijama konzola možda trebati više vremena da se objave, s obzirom na probleme s opskrbnim lancem koji su se pojavili na početku sadašnje generacije. To bi se uskladilo s datumom lansiranja 2028.

Gledajući dalje, PlayStation 7 bi potencijalno mogao biti objavljen 2035., PlayStation 8 2042., PlayStation 9 2049., a PlayStation 10 2056. Međutim, važno je napomenuti da tradicionalne, fizičke konzole do tada možda neće postojati točka. Industrija igara vjerojatno će krenuti prema platformama za streaming ili čak naprednijim tehnologijama, poput virtualne ili proširene stvarnosti.

Dok budući tehnološki krajolik ostaje neizvjestan, jedna stvar koja će se vjerojatno nastaviti je izdavanje igara koje mogu imati greške ili probleme pri lansiranju. Osim toga, konzolaško rivalstvo između PlayStationa i Xboxa vjerojatno će se nastaviti, s obožavateljima koji strastveno podržavaju svoj omiljeni brend.

