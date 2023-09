Uštedite 150 USD na slušalicama Beats By Dr. Dre Studio Pro u Best Buy Kanada

By

Best Buy Canada trenutno nudi promotivnu akciju na slušalice Beats By Dr. Dre Studio Pro, pružajući kupcima popust od 150 USD. Ove over-ear slušalice imaju tehnologiju Active Noise Canceling, koja korisnicima omogućuje blokiranje vanjske buke i uronjenje u svoju glazbu ili audio iskustvo. Slušalice također imaju Transparency Mode, koji korisnicima omogućuje da čuju ambijentalni zvuk kada je to potrebno.

Osim svojih mogućnosti suzbijanja buke, Beats By Dr. Dre Studio Pro slušalice nude do 40 sati bežičnog slušanja. Kompatibilni su s raznim uređajima, uključujući pametne telefone, tablete i računala, zahvaljujući Bluetoothu, USB-C i 3.5 mm analognom ulazu.

Prethodno su imale cijenu od 469.99 USD, a trenutno su dostupne za 319.99 USD u Best Buy Canada. Ovaj popust čini ga privlačnom prilikom za pojedince koji žele nadograditi svoje slušalice i uživati ​​u zvuku visoke kvalitete.

Best Buy Canada's Top Deals za tjedan od 8. rujna do 14. rujna sadrži nekoliko drugih primamljivih popusta. To uključuje uštede na televizorima, dodacima za igranje, prijenosnim računalima, pametnim satovima i još mnogo toga. Neke izvanredne ponude uključuju Toshiba 55-inčni 4K UHD HDR LED Fire Smart TV za 449.99 USD (uštedite 200 USD) i ASUS ROG Strix Gaming PC za 999.99 USD (uštedite 600 USD).

Svakako posjetite web stranicu Best Buy Canada kako biste istražili sve najbolje ponude dostupne ovaj tjedan.

Izvori:

– Best Buy Canada: https://www.bestbuy.ca/