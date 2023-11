Legenda o Zeldi: Ocarina vremena – Putovanje stazom sjećanja

Teško je povjerovati, ali The Legend of Zelda: Ocarina of Time danas slavi 25. obljetnicu. Ako se zbog te činjenice osjećate staro, niste jedini. Još se sjećam uzbuđenja i iščekivanja vezanih uz izlazak prve Nintendove 3D Zelda avanture 1998. godine. Kao obožavatelj prethodnog dijela, Poveznica s prošlošću, jedva sam čekao da se dočepam Ocarine of Time.

Imao sam tu sreću da sam imao priliku igrati i recenzirati igru ​​samo nekoliko dana prije službenog izlaska. Živo se sjećam kako sam proveo nebrojene sate uronjen u igru, ploveći kroz zapanjujući svijet Hyrulea i doživljavajući epsku priču. Prijelaz na 3D grafiku bio je neprimjetan, a mehanika igranja bila je revolucionarna za svoje vrijeme.

Kako bih krenuo niz uspomene i sakupio svoja sjećanja na te rane dane, obratio sam se svojim bivšim kolegama iz IGN64. Zajedno smo se prisjetili uzbuđenja vezanog uz izlazak igre i dugih sati provedenih igrajući je. Čak smo imali privilegiju igrati preview build na Zelda događaju u Seattleu pod nazivom Zelda Summit.

Jedan intrigantan detalj koji se pojavio tijekom naše rasprave bila je prisutnost krvi u ranoj verziji igre. Kad bi se borio s Ganonom, bljuvao bi crvenu krv nakon što bi ga udarili. Međutim, to je kasnije promijenjeno u zeleni "znoj" u sljedećim verzijama igre. Možda je Nintendo bio zabrinut zbog ocjene igre ili je jednostavno smatrao da nije u skladu s njihovom vizijom.

Gledajući unatrag, Ocarina of Time zauzima posebno mjesto u povijesti igara. Ne samo da je učvrstio franšizu The Legend of Zelda kao poznato ime, već je i pomaknuo granice onoga što je moguće u igricama. Njegov zadivljujući svijet, nezaboravni likovi i zadivljujuća priča osvojili su milijune igrača diljem svijeta.

Dok slavimo 25. godišnjicu ove omiljene igre, odvojimo trenutak da cijenimo utjecaj koji je imala na industriju i uspomene koje je stvorila za bezbrojne igrače. Sretan rođendan, Ocarina vremena!

Često postavljana pitanja

1. Je li Ocarina of Time najbolja Zelda igra?

Mišljenja se mogu razlikovati, ali mnogi smatraju da je Ocarina of Time jedna od najboljih Zelda igara ikada napravljenih. Njegovo inovativno igranje, duboka priča i zapanjujući vizualni prikazi postavljaju novi standard za seriju.

2. Mogu li igrati Ocarina of Time na modernim konzolama?

Da, Ocarina of Time ponovno je izdana više puta nakon početnog lansiranja na Nintendo 64. Sada je dostupna na Nintendo 3DS i može se igrati na Nintendo Switchu putem usluge Nintendo Switch Online.

3. Kako je Ocarina of Time utjecala na buduće Zelda igre?

Ocarina of Time postavila je temelje za buduće Zelda igre uvođenjem različitih mehanika igranja i značajki koje su postale glavne u seriji. Njegov naglasak na istraživanju, rješavanju zagonetki i impresivnom pripovijedanju utjecao je na sljedeće Zelda naslove.

4. Zašto se Ocarina of Time smatra gaming remek-djelom?

Ocarina of Time često je hvaljena zbog svog inovativnog načina igranja, prekrasnog zvučnog zapisa i nezaboravnih likova. Uspješno je preveo omiljenu formulu Zelda u 3D područje, stvarajući impresivno i nezaboravno iskustvo igranja.

5. Postoje li planovi za nastavak Ocarine of Time?

Iako nema izravnog nastavka Ocarine of Time, igra je dobila duhovnog nasljednika u obliku The Legend of Zelda: Majora's Mask. Majora's Mask zadržava mnoge elemente igranja i mehanike uvedene u Ocarina of Time dok nudi jedinstvenu i mračniju priču.

Imajte na umu da se informacije navedene u ovom FAQ-u temelje na trenutno dostupnom znanju i mogu biti podložne promjenama.

