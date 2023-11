Sony dodaje kontroverznu igru ​​u PlayStation Plus katalog

Sony se nedavno suočio s kritikama zbog bledih naslova dodanih svojoj usluzi PlayStation Plus u proteklih nekoliko mjeseci. Međutim, čini se da je tvrtka poduzela hrabar korak uključivši igru ​​o kojoj se dosta raspravlja, The Lord of the Rings: Gollum, u svoj katalog za 2023. godinu.

Odluka je izazvala različite reakcije među igračima. Dok su neki razočarani dodatkom, drugi pronalaze humor u kontroverznom izboru. Objavljen prije samo nekoliko mjeseci u svibnju, The Lord of the Rings: Gollum nije uspio impresionirati igrače svojim neupadljivim misijama, neinspirativnim vizualnim prikazima i igranjem koje se ponavlja. Ne iznenađuje da trenutačno ima "uglavnom negativnu" ocjenu na Steamu.

Kritike oko igre bile su toliko ozbiljne da se čak i njezin programer, Daedalic Entertainment, osjećao ponukanim objaviti izjavu u kojoj se ispričava za nedostatke. Ubrzo nakon izlaska igre, razvojni studio se suočio s gašenjem i odlučio se usredotočiti na izdavaštvo.

Budući da kandidati za igru ​​godine 2023. zahuktavaju scenu igara, Gospodar prstenova: Gollum vjerojatno neće dobiti nikakva priznanja. Njegove slabe performanse i negativan prijem čine ga neupadljivim dodatkom katalogu PlayStation Plus.

U povezanim vijestima, igrači se mogu veseliti nadolazećoj pustolovnoj igri pod nazivom Lord of the Rings: Tales of the Shire. Kombinirajući elemente iz popularnih naslova kao što su Stardew Valley i voljeni svemir Međuzemlja, ova igra bi trebala biti objavljena 2024. Nadajmo se da će ponuditi zadivljujuće i ugodnije iskustvo za obožavatelje franšize Gospodar prstenova.

Često postavljana pitanja

1. Koja je ocjena Gospodara prstenova: Gollum?

Gospodar prstenova: Gollum trenutno ima "uglavnom negativnu" ocjenu na Steamu.

2. Je li bilo kontroverzi oko izlaska Gospodara prstenova: Gollum?

Da, igra je dobila kritike zbog nemaštovitih misija, bljutavog okruženja, loše grafike i igranja koje se ponavlja. Programer, Daedalic Entertainment, čak se i ispričao za nedostatke igre.

3. Što igrači mogu očekivati ​​od Lord of the Rings: Tales of the Shire?

Lord of the Rings: Tales of the Shire nadolazeća je pustolovna igra koja kombinira elemente iz Stardew Valleya i svemira Međuzemlja. Predviđen je za izlazak 2024. godine, nudeći obožavateljima jedinstveno iskustvo igranja.