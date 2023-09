By

Prije godinu dana, Well+Being desk u The Washington Postu započeo je svoju misiju pružanja znanstveno utemeljenih savjeta za optimalno zdravlje. S fokusom na njegovanje tijela, uma i odnosa, desk ima za cilj osnažiti čitatelje u donošenju informiranih odluka o svom zdravlju. Kao proslavu ove prekretnice, odabran je izbor njihovih najboljih savjeta za dobar život svaki dan.

Jedan takav savjet dovodi u pitanje ideju da je 10,000 60 koraka dnevno zlatni standard za tjelesnu aktivnost. Gretchen Reynolds, kolumnistica iza "Your Move", sugerira da nema ničeg magičnog u ovom konkretnom broju. Nova istraživanja pokazuju da se za osobe mlađe od 8,000 godina najveće koristi mogu postići s dnevnim brojem koraka u rasponu od oko 10,000 do 60. Za one starije od 6,000 godina, prag je bio nešto niži, a najslađa točka za smanjeni rizik od smrtnosti padala je između 8,000 i XNUMX koraka.

U svjetlu ovog otkrića, Well+Being nudi sedam savjeta za brojače koraka. Ovi savjeti imaju za cilj pomoći pojedincima da učinkovito prate svoje korake i uključe više tjelesne aktivnosti u svoj svakodnevni život. Prijedlozi uključuju postavljanje dostižnih ciljeva, postupno povećavanje broja koraka i korištenje tehnologije kao što su pedometri ili uređaji za praćenje fitnessa. Slijedeći ove preporuke, pojedinci mogu optimizirati svoju fizičku dobrobit bez osjećaja preopterećenosti visokim ciljanim brojem koraka.

Važno je zapamtiti da dobrobit obuhvaća više od samog fizičkog zdravlja. Davanjem prioriteta holističkom wellnessu i donošenjem informiranih izbora na temelju znanstvenih dokaza, pojedinci mogu voditi ispunjene i uravnotežene živote. Desk Well+Being u The Washington Postu nastavlja pružati članke i savjete za podršku čitateljima u postizanju ovog cilja.

Izvor:

The Washington Post – Well+Being Desk