Orange Pi predstavlja Orange Pi Zero 2W: snažnu alternativu Raspberry Pi Zero 2 W

Orange Pi je predstavio svoju najnoviju ponudu, Orange Pi Zero 2W, koja obećava poboljšane performanse i veću memoriju u usporedbi s konkurencijom. Orange Pi Zero 2W pokreće Allwinner H618 četverojezgreni Cortex-A53 procesor, što ga čini robusnim izborom za niz aplikacija, uključujući TV kutije, pametne uređaje za emitiranje zaslona, ​​pametne domove, pametne pristupnike i Internet stvari (IoT).

Orange Pi Zero 2W crpi inspiraciju iz Raspberry Pi Zero 2 W, koji je objavljen u listopadu 2021. kao nasljednik viših performansi originalnog Raspberry Pi Zero. Slično svom Raspberry pandahu, Orange Pi Zero 2W ima četverojezgreni Arm Cortex-A53 procesor, ali nudi radni takt do 1.5 GHz, što ga čini 50% bržim od Raspberry Pi Zero 2 W na standardnim brzinama. Uz to, može se pohvaliti grafičkim procesorom Arm Mali G31-MP2 s podrškom za OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 i Vulkan 1.1.

Jedna od glavnih prednosti Orange Pi Zero 2W je njegov kapacitet memorije. Korisnici mogu birati između 1 GB, 1.5 GB, 2 GB ili 4 GB RAM-a, što je dvostruko više od minimuma i do osam puta više od maksimuma dostupnog na Raspberry Pi Zero 2W. Ploča također uključuje 16 MB SPI flash memorije i microSD utor za primarnu pohranu.

Ključne značajke Orange Pi Zero 2W uključuju mini-HDMI 2.0 priključak s podrškom za 4k60, dva USB 2.0 Type-C priključka (jedan za napajanje i jedan za uređaje) i nepopunjeno 40-pinsko GPIO zaglavlje. Također uključuje Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0/BLE povezivost.

Što se tiče mogućnosti proširenja, Orange Pi Zero 2W nudi prilagođeno 24-pinsko sučelje za proširenje, koje uključuje dvije USB 2.0 trake, 10/100 Ethernet vezu, analognu audio i video podršku, infracrveni prijemnik i veze za napajanje i korisnika -definirani gumbi. Iako nema Camera Serial Interface (CSI) konektora kao što je Raspberry Pi Zero 2 W, Orange Pi nudi USB 2.0 povezivost kao alternativu za podršku kameri.

Softverska kompatibilnost uključuje Android 12, Debian 11 i 12, Ubuntu 20.04 i 22.04, kao i vlastiti Orange Pi OS temeljen na Arch Linuxu.

Orange Pi Zero 2W dostupan je za kupnju u trgovini Orange Pi's AliExpress, s cijenama u rasponu od 12.90 USD za model s 1 GB RAM-a do 23 USD za varijantu s 4 GB. Uz to, paketi koji uključuju ploču za proširenje s analognim zvukom, USB 2.0 priključke pune veličine, Ethernet priključak, gumbe i infracrveni prijemnik počinju od 17.80 USD, isključujući troškove dostave.

Sveukupno, Orange Pi Zero 2W je konkurentna alternativa Raspberry Pi Zero 2 W, nudi poboljšane performanse, dovoljno memorijskih mogućnosti i raznolik raspon značajki povezivanja, što ga čini prikladnim izborom za razne IoT i pametne kućne aplikacije.

Izvori:

– Narančasti Pi

- AliExpress