OnePlus Buds 3: pogled na slušalice sljedeće generacije

Kako se godina bliži kraju, industrija mobilnih tehnologija bruji od iščekivanja skorog izlaska OnePlusovog najnovijeg vrhunskog uređaja, OnePlus 12. No čini se da OnePlus ima još toga u zalihi za svoje fanove. Prema nedavnim izvješćima, OnePlus Buds 3 pojavili su se na certifikacijskim web stranicama, što ukazuje na to da se tvrtka priprema za lansiranje svoje slušalice sljedeće generacije.

Iako popisi certifikata ne otkrivaju detaljne specifikacije, oni pružaju neke intrigantne uvide u nadolazeće Buds 3. Crteži dizajna prikazani na FCC certifikacijskoj web stranici usklađeni su s ranijim renderima koji su procurili, što sugerira da OnePlus ostaje vjeran uvedenom jeziku dizajna s OnePlus Buds Pro 2 ranije ove godine.

Što se tiče mogućnosti punjenja, Buds 3 dolazi s kućištem u kojem se nalazi baterija od 520 mAh, koja podržava 4.5 W ulaza i 1.2 W izlaza. Same slušalice će napajati baterija od 58mAh. Iako konkretno trajanje baterije nije potvrđeno, nagađa se da će Buds 3 nuditi slične performanse kao Buds Pro 2, uz do 9 sati korištenja bez aktivnog uklanjanja buke (ANC), s kućištem koje će kombinirano trajati bateriju od 33 sata. S aktiviranim ANC-om, očekuje se da će slušalice ponuditi 6 sati korištenja, produžujući na 22 sata s kućištem. Uz to, podrška za brzo punjenje omogućit će 5 sati slušanja uz samo 10-minutno punjenje.

Entuzijastima kvalitete zvuka bit će drago znati da se priča da će Buds 3 imati woofer od 10.4 mm i visokotonac od 6 mm, pružajući bogato audio iskustvo. Slično svom prethodniku, očekuje se da će Buds 3 imati podršku za ANC od 48 dB, osiguravajući mirno i impresivno iskustvo slušanja. Štoviše, ove slušalice imat će ocjenu IP55 za otpornost na vodu i prašinu, nudeći izdržljivost za svakodnevnu upotrebu, dok će kućište imati ocjenu IPX4.

OnePlus Buds 3 vjerojatno će debitirati uz OnePlus 12, prateći OnePlusov trend lansiranja slušalica uz vrhunske pametne telefone. Dok se službeno predstavljanje očekuje u Kini sljedećeg mjeseca, globalno izdanje očekuje se u siječnju 2024., prema uobičajenom obrascu OnePlusa da se prvo objavi u Kini prije globalnog lansiranja.

Često postavljana pitanja (FAQ)

1. Kada će OnePlus Buds 3 biti objavljen?

Očekuje se da će OnePlus Buds 3 biti službeno predstavljeni u Kini sljedećeg mjeseca i imati globalno izdanje u siječnju 2024.

2. Koje su specifikacije punjenja za Buds 3?

Buds 3 dolazi s kućištem u kojem se nalazi baterija od 520 mAh, koja podržava 4.5 W ulaza i 1.2 W izlaza. Same slušalice će napajati baterija od 58mAh.

3. Koliko traje baterija OnePlus Buds 3?

Iako konkretni detalji o trajanju baterije nisu potvrđeni, nagađa se da će Buds 3 ponuditi slične performanse kao Buds Pro 2, s do 9 sati korištenja bez ANC-a i kombiniranim trajanjem baterije od 33 sata s kućištem. S aktiviranim ANC-om, očekuje se da će slušalice ponuditi 6 sati korištenja, produžujući na 22 sata s kućištem.

4. Koje će audio značajke imati Buds 3?

Priča se da će OnePlus Buds 3 imati woofer od 10.4 mm i visokotonac od 6 mm za visokokvalitetnu reprodukciju zvuka. Također se očekuje da će uključivati ​​podršku za aktivno poništavanje buke (ANC) od 48 dB.

5. Hoće li Buds 3 biti otporan na vodu i prašinu?

Da, Buds 3 će imati oznaku IP55 za otpornost na vodu i prašinu, osiguravajući izdržljivost za svakodnevnu upotrebu. Kućište će imati ocjenu IPX4.

Napomena: informacije navedene u ovom članku temelje se na curenju informacija i nepotvrđenim izvješćima. Službeni detalji mogu se razlikovati u trenutku izlaska proizvoda.