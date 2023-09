Najnoviji uvidi o AWS re:Invent 2023, platformama za strujanje i Armovom IPO-u

By

U svijetu tehnoloških događanja, AWS re:Invent 2023 brzo se približava, a industrijski analitičar theCUBE John Furrier predviđa da će biti nekih uzbudljivih razvoja događaja. Furrier predviđa fokus na računalstvo visokih performansi, GPU podršku i jasniju podatkovnu priču od AWS-a. Međutim, također se pita o budućnosti ekosustava koji okružuje AWS i može li dosegnuti nove visine. Furrier je bio kritičan prema Amazonovoj monetizaciji svog ekosustava na tim događajima u prošlosti.

Kada je riječ o streaming platformama, Furrier smatra da ključ uspjeha leži u integraciji i eliminaciji prebacivanja konteksta. Predlaže da će prednost imati platforma koja se može najbolje integrirati sa sustavima naplate i pružiti besprijekorno korisničko iskustvo. Furrier također govori o nedavnom intervjuu koji je imao s CISO-om iz Prime Videoa i ističe njegovu važnost u AWS Startup Showcaseu.

Rasprava se zatim prebacuje na Armove IPO planove. Arm Holdings PLC, dizajner čipova sa sjedištem u Velikoj Britaniji, ima za cilj prikupiti gotovo 4.87 milijardi dolara u svojoj nadolazećoj javnoj ponudi na burzi u New Yorku. Analitičar Albie Amankona iz globalne istraživačke tvrtke Third Bridge izrazio je zabrinutost oko sposobnosti Arma da kapitalizira trenutni trend za AI, jer veliki dio Armovih prihoda dolazi od mobilnih uređaja. Međutim, Furrier i njegov suanalitičar Dave Vellante uvelike se ne slažu s ovom perspektivom. Vjeruju da će Armove arhitekture dominirati zaključivanjem umjetne inteligencije na rubu, budući da je to područje u kojem Arm ima istaknutu prisutnost.

Vellante se također bavi rizicima koje predstavlja RISC-V, alternativna arhitektura, i tvrdi da Arm ima značajnu prednost nad svojim konkurentima. Iako Armov rast možda nije eksponencijalan, Vellante hvali njegovu jeftinu platformu visokih performansi koja će mu vjerojatno osigurati dominaciju na tržištu.

Sve u svemu, rasprave u theCUBE Podcastu dotiču se nadolazećeg događaja AWS re:Invent, važnosti integracije i korisničkog iskustva u platformama za strujanje te potencijala Armovih arhitektura u AI krajoliku.

