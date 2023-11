Pronađite nevjerojatne ponude za Nintendo Switch igre ovog crnog petka

Crni petak je tu, a igrači čekaju poslasticu jer su dostupni nevjerojatni popusti na široku ponudu Nintendo Switch igara. Bilo da se želite razmaziti ili tražite savršen blagdanski poklon, sada je vrijeme da zgrabite najpopularnije naslove po pristupačnim cijenama. Maloprodajni divovi poput Best Buya, Amazona, GameStopa i drugih nude fantastične ponude koje ne želite propustiti.

Best Buy: nenadmašni popusti na Nintendo Switch igre

Best Buy ovog Crnog petka daje sve od sebe uz velike popuste na Nintendo Switch igre, dodatke i još mnogo toga. Od klasika do novih izdanja, ima za svakoga ponešto. Ne propustite priliku da ugrabite Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection po fantastičnoj cijeni od 17%.

Amazon: Neviđene cijene za Mario + Rabbids: Sparks of Hope i Sonic Superstars

Rasprodaja Crnog petka na Amazonu se ne smije propustiti. Nude izvanredne ponude za Nintendo Switch igre kao što su Mario + Rabbids: Sparks of Hope po nevjerojatnih 75% popusta. Također ćete pronaći dobar popust na nedavno objavljene Sonic Superstars.

GameStop: Veliki popusti i dodatne uštede na Nintendo Switch naslove

Pripremite se za nevjerojatne uštede na GameStopu ovog Crnog petka. Uz popuste do 50% na desetke igara, uključujući popularne Nintendo Switch naslove kao što su Pokemon Brilliant Diamond i Shining Pearl, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD i Bravely Default II, to je savršena prilika da proširite svoju kolekciju igara. Osim toga, ako naručite online i odaberete preuzimanje u trgovini, dobit ćete dodatnih 5 USD popusta na svaku narudžbu. To je ponuda koju možete iskoristiti više puta!

Nintendo eShop: Digitalni užici po sniženim cijenama

Ako više volite praktičnost digitalnih igara, Nintendo eShop je pravo mjesto. S izvanrednim Black Friday rasprodajama Nintendovih igara prve strane, Capcomovih igara, Warner Bros. igara i više, pronaći ćete neodoljive ponude koje će vas zabavljati satima. Ovi popusti vrijede do 3. prosinca.

Gdje kupiti Nintendo Switch igre na Crni petak

Gotovo svaki veći trgovac na malo sudjeluje u rasprodajama za Crni petak za Nintendo Switch igre. Možete pronaći izvrsne popuste na popularne naslove kao što su Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II i mnoge druge. Bilo da odlučite posjetiti velike trgovce kao što su Best Buy, GameStop, Walmart i Target ili pregledavati online na Amazonu ili Nintendo Storeu, čekaju vas nevjerojatne ponude.

Često postavljana pitanja

1. Jesu li ove ponude dostupne u trgovini ili online?

Većina ponuda dostupna je u trgovini i online, što vam daje fleksibilnost da odaberete način kupnje koji vam najviše odgovara.

2. Koliko dugo traju ponude za Crni petak?

Ponude za Crni petak obično traju ograničeno vrijeme, stoga svakako provjerite konkretne datume koje navodi svaki trgovac.

3. Mogu li kupiti digitalne igre na Nintendo eShopu kao dar?

Nažalost, Nintendo eShop trenutno ne nudi mogućnosti darivanja. Međutim, još uvijek možete iskoristiti popuste i kupiti kodove za digitalne igre kao dar od drugih trgovaca.

4. Isplati li se kupiti Nintendo eShop darovne kartice tijekom Crnog petka?

Apsolutno! Ne samo da možete ostvariti fantastične ponude igara za Nintendo eShop, već možete i uštedjeti još više kupnjom darovnih kartica za Nintendo eShop s popustom.

Crni petak je krajnje vrijeme za postizanje nevjerojatnih ponuda za Nintendo Switch igre. Ne propustite ovu priliku da proširite svoju knjižnicu igara ili iznenadite svoje voljene savršenim darovima. Požurite jer ovi popusti neće trajati vječno!